Ζούρος: «Πολύ δύσκολο βράδυ για εμάς, πρέπει να παρουσιάσουμε βελτίωση»

Ο προπονητής του Πανιωνίου, Ηλίας Ζούρος μετά την ήττα της ομάδας του από τον Προμηθέα και τα λαϊκά δικαστήρια που στήθηκαν στη Νέα Σμύρνη, μίλησε για μια δύσκολη βραδιά για τους «κυανέρυθρους».

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Πρώτα απ’ όλα συγχαρητήρια στην ομάδα του Προμηθέα για τη νίκη. Από την πλευρά μας, ήταν ένα πολύ δύσκολο βράδυ για μας. Ένα σημαντικό παιχνίδι, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Ήταν το τέταρτο ματς μέσα σε οκτώ ημέρες με δυο ταξίδια δύσκολα.

Συνήθως όταν φτάνει προς το τέλος ένα παιχνίδι φαίνονται θα έλεγα περισσότερο τα προβλήματα μας. Είχαμε θέματα τραυματισμών, αυτά βέβαια δεν είναι δικαιολογίες. Σημαντικό είναι να μπορέσουμε να βελτιωθούμε, να παίξουμε καλύτερη άμυνα, γιατί δεχθήκαμε πάρα πολλούς πόντους και γι’ αυτό πρέπει να παίξουμε καλύτερη προσωπική άμυνα και να πάρουμε παραπάνω ριμπάουντ.

Συνεχίζουμε, έχουμε την επόμενη εβδομάδα το παιχνίδι με την Ουλμ για το Eurocup και τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να συγκεντρωθούμε, να βελτιωθούμε και να διεκδικήσουμε ότι μπορούμε σε κάθε παιχνίδι».