Σημάδια ζωής πριν από το ματς με την πρωταθλήτρια Ευρώπης

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για την εικόνα του Παναθηναϊκού στην εντυπωσιακή νίκη επί της ΑΕΚ μετά τις προβληματικές εμφανίσεις στη EuroLeague και πριν το ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Εννοείται πως ο Παναθηναϊκός ήταν εντυπωσιακός απόψε στα Λιόσια. Το 101-63 “μιλάει” από μόνο του για το πως κύλησε το παιχνίδι με τους “πράσινους” να είναι αποφασιστικοί, επιβλητικοί και μυαλωμένοι. Και το τελευταίο μοιάζει να είναι το πιο σημαντικό για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Σαφώς και δε μπορεί να μπει στο ζύγι ένα ματς με την “λαβωμένη” ΑΕΚ και ένα ματς είτε με την Βαλένθια, είτε με την Αρμάνι. Οι δύο περιπτώσεις δε μπορούν να συγκριθούν. Και για το λόγο αυτό ουδείς μιλάει για… αντίδραση έπειτα από την ήττα στο Μιλάνο, αλλά άπαντες στέκονται στην εικόνα που επέδειξαν οι παίκτες του “τριφυλλιού” από το ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Κουβαλώντας στις πλάτες του τα όσα έγιναν επά ιταλικού εδάφους, αλλά και τα όσα ακολούθησαν στο… καπάκι στις εγκαταστάσεις του Telekom Center οι “πράσινοι” βγήκαν στο παρκέ της Sunel Arena και έδειξαν να γνωρίζουν απόλυτα τι πρέπει να κάνουν. Και αγωνιστικά και πνευματικά. Έδειξαν να είχαν πάρει το μάθημα τους τόσο από την ομάδα του Ποέτα, όσο και από την προπόνηση του Αταμάν.

Με κάθε σεβασμό στην ΑΕΚ, ακόμα και αυτός ο Παναθηναϊκός, αυτής της εποχής το παιχνίδι αυτό είτε δύσκολα είτε εύκολα θα το έπαιρνε. ΕΙδικά από τη στιγμή που ο Ντράγκαν Σάκοτα είχε να αντιμετωπίσει πολλά και σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο με το οποίοι οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν δεν ασχολήθηκαν. Βγήκαν στο παρκέ και έπαιξαν σαν να μην υπάρχει αύριο, τελειώνοντας το ματς, όχι από το πρώτο ημίχρονο, αλλά από το πρώτο δεκάλεπτο.

Και αυτό είναι ένα δείγμα σωστής νοοτροπίας. Ένα δείγμα νοοτροπίας που κάνει άπαντες στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού αλλά και στις τάξεις των οπαδών της ομάδας να ελπίζουν πως το πρόβλημα έχει βρεθεί και έχει βρεθεί και η λύση του ώστε να μην υπάρξουν στο μέλλον εμφανίσει ανάλογες με αυτές στο Μιλάνο. Και αυτό έγινε την κατάλληλη στιγμή.

Τη στιγμή που οι “πράσινοι” χωρίς να πάρουν ανάσα θα ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους για να ταξιδέψουν στην Πόλη για το παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε και αμέσως μετά να επιστρέψουν στη βάση τους για το ματς με την πρωτοπόρο Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη. Μια εβδομάδα… κόλαση για την ομάδα του Αταμάν η οποία οφείλει να δώσει απαντήσεις. Πρώτα και καλύτερα στον εαυτό της και εν συνεχεία στον κόσμο της.

Και το έργο της αναμένεται να είναι ακόμα πιο δύσκολο, μιας και αν κρίνουμε από την τοποθέτηση του Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου στα Λιόσια, πολύ δύσκολα θα ταξιδέψουν στην Πόλη οι Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αλλά και σύσσωμος ο οργανισμός της ομάδας περιμένει την επιστροφή των δύο παικτών προκειμένου να τεθούν στη διάθεση του Αταμάν και να του δώσουν τις λύσεις που στερείται όλο αυτό το διάστημα.