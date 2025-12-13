Σάκοτα: «Ξυπνάω και δεν ξέρω ποια ομάδα θα παίξει, δεν έχουμε παίκτες - Δεν θέλω να τους... σκοτώσω με τις κριτικές»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του μετά την βαριά ήττα της ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό τόνισε την κάκιστη εικόνα της ομάδας του, ενώ στάθηκε και στις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω των σημαντικών απουσιών και του απαιτητικού προγράμματος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν κατάφερε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο να φανεί ανταγωνιστική, ο έμπειρος τεχνικός ανέφερε: «Όταν λέτε ότι δεν τα καταφέραμε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο τι εννοείτε, έπρεπε να κερδίσουμε, να γυρίσουμε το σκορ; Εμείς κάναμε ότι μπορούσαμε αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε μετά την ήττα με σωστό τρόπο.

Εμείς αυτό που περνάμε αυτές τις εβδομάδες δεν το θυμάμαι τελευταία. Ξυπνάω και δεν ξέρω ποια ομάδα θα παίξει. Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με την εικόνα της ομάδας, αλλά δεν είναι πραγματικότητα να σουτάρει 70% στα τρίποντα ο Παναθηναϊκός ούτε εμείς να παίζουμε έτσι όπως παίξαμε στο πρώτο ημίχρονο.



Στο δεύτερο μέρος τα πράγματα ήταν αρκετά καλύτερα, όμως με λίγους παίκτες στο ροτέισον δεν είχαμε να δώσουμε τίποτα παραπάνω από αυτό που είδατε. Η ομάδα πρέπει να παίζει με ενέργεια, με δύναμη, με τουλάχιστον 10 παίκτες, αλλά εμείς δεν έχουμε αυτό.



Είμαστε μακριά από αυτό που θέλουμε, δεν είχαμε παίκτες και συνεχίζουμε να μην έχουμε. Ας το βλέπει κάποιος σαν δικαιολογία, εγώ εξηγώ τι γίνεται στην ομάδα. Αυτό θα μας βοηθούσε να έχουμε καλύτερη εικόνα, αλλά όχι όπως ήμασταν στο πρώτο ημίχρονο.



Είχαμε δύσκολα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενδιάμεσα ένα σημαντικό ματς για να προκριθούμε στο BCL. Όλα αυτά με λίγους παίκτες, δεν θέλω να τους σκοτώσω και τους άλλους τώρα με τις κριτικές, συμβαίνει και με τις μεγαλύτερες ομάδες».