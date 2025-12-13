MENU
pao bc
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Έτσι διέλυσε την ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός (vid)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Παναθηναϊκός πέρασε με περίπατο από τη «Sunel Arena», διαλύοντας την ΑΕΚ στα Λιόσια.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς:

Έτσι διέλυσε την ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός (vid)