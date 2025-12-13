Το πανόραμα της Stoiximan GBL: «Περίπατος» για τον Παναθηναϊκό, μεγάλο «διπλό» για τον Άρη

Ο Άρης Betsson κατάφερε να πάρει τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ηρακλή (82-80), ενώ η Μύκονος Betsson δε δυσκολεύτηκε ενάντια στην Καρδίτσα (75-65). Ο Προμηθέας με 101-95 κέρδισε τον Πανιώνιο και τέλος ο Παναθηναϊκός AKTOR διέλυσε με 101-63 την ΑΕΚ.
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:
Ηρακλής - Άρης Betsson 80-82
Μύκονος Betsson - Καρδίτσα 75-65
Πανιώνιος - Προμηθέας Πάτρας 95-101
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός AKTOR 63-101
14/12
13:00 Μαρούσι - ΠΑΟΚ
16:00 Περιστέρι Betsson - Ολυμπιακός
Η βαθμολογία:
1) Ολυμπιακός 9-0
2) Παναθηναϊκός AKTOR 8-1
3) Προμηθέας Πάτρας 5-5
4) ΠΑΟΚ 6-2
5) ΑΕΚ 4-5
6) Άρης Betsson 4-5
7) Μύκονος Betsson 4-5
8) Περιστέρι Betsson 5-3
9) Ηρακλής 4-5
10) Καρδίτσα 3-6
11) Κολοσσός Ρόδου 2-7
12) Πανιώνιος 1-9
13) Μαρούσι 2-6
Η επόμενη αγωνιστική (11η):
20/12
16:00 Μύκονος Betsson - ΑΕΚ
16:00 ΠΑΟΚ - Πανιώνιος
18:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής
18:15 Άρης Betsson - Περιστέρι Betsson
21/12
13:00 Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου
16:00 Καρδίτσα - Μαρούσι