Το πανόραμα της Stoiximan GBL: «Περίπατος» για τον Παναθηναϊκό, μεγάλο «διπλό» για τον Άρη

Δείτε το πανόραμα της Stoiximan Greek Basketball League μετά τα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν για την 10η αγωνιστική.

Ο Άρης Betsson κατάφερε να πάρει τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ηρακλή (82-80), ενώ η Μύκονος Betsson δε δυσκολεύτηκε ενάντια στην Καρδίτσα (75-65). Ο Προμηθέας με 101-95 κέρδισε τον Πανιώνιο και τέλος ο Παναθηναϊκός AKTOR διέλυσε με 101-63 την ΑΕΚ.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Ηρακλής - Άρης Betsson 80-82

Μύκονος Betsson - Καρδίτσα 75-65

Πανιώνιος - Προμηθέας Πάτρας 95-101

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός AKTOR 63-101

14/12

13:00 Μαρούσι - ΠΑΟΚ

16:00 Περιστέρι Betsson - Ολυμπιακός

Η βαθμολογία:

1) Ολυμπιακός 9-0

2) Παναθηναϊκός AKTOR 8-1

3) Προμηθέας Πάτρας 5-5

4) ΠΑΟΚ 6-2

5) ΑΕΚ 4-5

6) Άρης Betsson 4-5

7) Μύκονος Betsson 4-5

8) Περιστέρι Betsson 5-3

9) Ηρακλής 4-5

10) Καρδίτσα 3-6

11) Κολοσσός Ρόδου 2-7

12) Πανιώνιος 1-9

13) Μαρούσι 2-6

Η επόμενη αγωνιστική (11η):

20/12

16:00 Μύκονος Betsson - ΑΕΚ

16:00 ΠΑΟΚ - Πανιώνιος

18:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής

18:15 Άρης Betsson - Περιστέρι Betsson

21/12

13:00 Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου

16:00 Καρδίτσα - Μαρούσι