Πανιώνιος: Λαϊκά δικαστήρια στην Γλυφάδα - Έξαλλοι οι οπαδοί με παίκτες και Ζούρο

Λαϊκά δικαστήρια έχουν στηθεί έξω από το «Μάκης Λιούγκας» στην Γλυφάδα, με τους οπαδούς του Πανιωνίου να είναι έξαλλοι με τους παίκτες και με τον Ηλία Ζούρο, μετά τη νέα ήττα από τον Προμηθέα.

Ο Προμηθέας πήρε σπουδαίο διπλό στην Γλυφάδα, κερδίζοντας τον Πανιώνιο με 101-95 για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Basket League. Μετά και τη νέα ήττα οι φίλοι των «κυανέρυθρων» έστησαν λαϊκά δικαστήρια έξω από το κλειστό «Μάκης Λιούγκας».

Οι οπαδοί της ομάδας της Νέας Σμύρνης ήταν έξαλλοι με τους παίκτες και με τον Ηλία Ζούρο, ζητώντας μάλιστα από τον Φάνη Χριστοδούλου να βγει η ομάδα έξω από τα αποδυτήρια.

Όπως και να έχει η κατάσταση στην ομάδα μυρίζει «μπαρούτι», με τον υποβιβασμό να είναι ορατός, καθώς ο Πανιώνιος βρίσκεται σε δεινή βαθμολογική θέση.