Ο Προμηθέας πέρασε από την Γλυφάδα (101-95) και «βύθισε» τον Πανιώνιο που βρίσκεται πλέον σε δεινή βαθμολογική θέση. Μίλησε στο φινάλε ο Γκρέι (21π.) με καθοριστικά σουτ.

Σε ένα παιχνίδι με υψηλό ρυθμό που απουσίαζαν οι άμυνες ο Προμηθέας πέρασε από την Γλυφάδα κερδίζοντας τον Πανιώνιο με 101-95 για την 10η αγωνιστική της Basket League.

H oμάδα της Πάτρας με τη νίκη ανέβηκε στο 5-5, με τους «κυανέρυθρους» να βρίσκονται πλέον σε δεινή βαθμολογική θέση με ρεκόρ 1-9.

Ο Ρομπ Γκρέι ήταν πρωταγωνιστής για τους νικητές, με τον Αμερικανό να μετρά 21 πόντους με καθοριστικά σουτ στο φινάλε. Φοβερή εμφάνιση του Καραγιαννίδη που κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια 23 πόντους και 17 ριμπάουντ, διψήφιος και ο ΜακΚόλουμ με 16 πόντους με 6 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Λέμον έδωσε επιθετικές λύσεις με 23 πόντους και 5 ασίστ, με τον Γιώργο Τσαλμπούρη να συμπληρώνει 18 πόντους. Πολύ καλή παρουσία του Γόντικα με 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Γρήγορος ρυθμός, υψηλό σκορ και οριακό προβάδισμα του Πανιωνίου με σούπερ Λίουις

Γρήγορος ήταν ο ρυθμός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα (4-4, 6-7, 8-7), με τον Πανιώνιο να περνά την μπάλα στο ζωγραφιστό για τον Ουότσον που είχε πλεονέκτημα κόντρα στον Πόλικαπ. Λέμον και Λίουις έδιναν επιθετικές λύσεις για τους «κυανέρυθρους» που πήραν αέρα 6π. (15-9 στο 5’), με τον Προμηθέα να φέρνει το ματς σε ισορροπία (17-17). Ο Καραγιαννίδης με την είσοδο του έβαλε μπροστά την Πατρινή ομάδα (19-21 στο 8’), με τους γηπεδούχους να απαντούν άμεσα για να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο στο +5 (30-25) σε μια περίοδο με υψηλό σκορ.

Ο Πανιώνιος είχε φέρει περισσότερο το ματς στα μέτρα του, Γόντικας και Χαντς έστειλαν την διαφορά στο +8 (38-30 στο 13’), με τον Προμηθέα να ανεβάζει την πίεση του στο ματς. Οι Πατρινοί μείωσαν σε 38-35 με τον Ματσούρα, ενώ πήραν τα ηνία του σκορ με τον Χάμοντς «τρέχοντας» 9-0 σερί για το 38-39. Ο Λίους ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του Ζούρου, με τον Αμερικανό να έχει φτάσει ήδη τους 12π. την στιγμή που οι άμυνες απουσίαζαν και για τις δυο ομάδες (47-47 στο 18’).Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε τον Πανιώνιο στο + (52-51) σε ένα πρώτο μέρος με υψηλό ρυθμό και σκορ.

Ο Πανιώνιος πήρε κακές αποφάσεις στο φινάλε, με τον Προμηθέα να φεύγει νικητής από την Γλυφάδα

Ο ρυθμός δεν άλλαξε σε σχέση με το πρώτο μέρος, με τις δυο ομάδες να τρέχουν το γήπεδο για το 56-54 στο 22’. Οι άμυνες είχαν πάει περίπατο, ο Λέμον έδινε λύσεις για το 62-58 του Πανιωνίου, με τον Αμερικανό να φτάνει τους 17π. για το +5 (65-60 στο 24’). Ο Προμηθέας αντέδρασε, μειώνοντας με τον Γκρέι στον πόντο (67-66 στο 27’), σε μια αναμέτρηση μια σου και μία μου. Ο Ματσούρα με τρίποντο έβαλε μπροστά την ομάδα του Σεγκούρα, ενώ ο Χάμοντς με 2/2β. έγραψε το 69-73 στο 29’. Ο Χαντς με… τετράποντο (74-73) έβαλε μπροστά τον Πανιώνιο στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, σε ένα παιχνίδι θρίλερ με πολύ ένταση.

Με τρίποντο του Μπαζίνα μπήκε ο Προμηθέας στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Χάρις να διαμορφώνει με δίποντο το 74-78 στο 32'. Ο Πανιώνιος απάντησε άμεσα με 5-0 σερί για να πάρει και πάλι τα ηνία του σκορ (79-78), με τον ΜακΚάλουμ να γράφει το 79-80 με 2/2β. στο 34'. Ο Λέμον ήταν ζεστός από τα 6.75μ. (23π. 82-80), με την πατρινή ομάδα να αντιδρά άμεσα για το 82-84. Ο Τσαλμπούρης με τρίποντο έβαλε και πάλι μπροστά τον Πανιώνιο (85-84 στο 36'), με τον Γκίκα να γράφει το 88-86 με καθοριστικό σουτ. Ο Έλληνας γκαρντ έβγαλε σπουδαία άμυνα πάνω στον Χάρις, με τον Αμερικανό να βάζει μεγάλο τρίποντο για το 89-90. Ο Γόντικας με επιθετικό ριμπάουντ έγραψε το 90-89. με τον Γκρέι να βάζει μεγάλο τρίποντο για το 90-92 στο 38'. Ο Χάρις κέρδισε επιθετικό φάουλ από τον Χαντς, με τον Καραγιαννίδη να γράφει το 92-94 ένα λεπτό πριν το τέλος. Ο Τσαλμπούρης με μεγάλο μακρινό τρίποντο έγραψε το 95-94, με τον Καραγιαννίδη να απαντά με 2/2β για το 95-96 46'' πριν το φινάλε. Ο Γκρέι με δίποντο διαμόρφωσε το 95-98, με τον Τσαλμπούρη να παίρνει σκοτωμένο τρίποντο, αστοχώντας. Ο Χάμοντς με 1/2β. έκανε το 95-99 17'' πριν το φινάλε, με τον Χαντς να αστοχεί και στις δυο βολες. Ο Γκρέι έγραψε το 95-101, με τον Προμηθέα να παίρνει σπουδαίο διπλό στην Γλυφάδα, «βυθίζοντας» τον Πανιώνιο.

Τα δεκάλεπτα: 30-25, 52-51, 74-73, 95-101.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης