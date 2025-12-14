Ντερμπάρα στον Βύρωνα - Δοκιμασία στον Αμύντα για τον Παναθηναϊκό

Ο Αθηναϊκός υποδέχεται στον Βύρωνα τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής στην Α1 Γυναικών, ενώ ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στον Αμύντα.

Φουλ δράση στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει πέντε αναμετρήσεις το μεσημέρι της Κυριακής (14/12). Ο Αθηναϊκός υποδέχεται στο κλειστό του Βύρωνα τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής, με τις δυο ομάδες να είναι ισόβαθμες με ρεκόρ 7-1.

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός μετά την σπουδαία νίκη με τον Ερυθρό Αστέρα, δοκιμάζεται στην έδρα του Αμύντα, με την ομάδα της Σελέν Ερντέν να θέλει να διευρύνει το αήττητο σερί της και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Αναλυτικά η 9η αγωνιστική:

Αμύντας - Παναθηναϊκός 13:00

Πρωτέας Βούλας - Παναθλητικός 13:00

Νέα Ιωνία - ΠΑΟΚ 15:00

Πανσερραϊκός - Ανόρθωση Βόλου 17:00

Αθηναϊκός - Ολυμπιακός 18:15