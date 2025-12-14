Stoiximan GBL: Στο Περιστέρι ο Ολυμπιακός, στο Μαρούσι ο ΠΑΟΚ

Η 10η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League ολοκληρώνεται την Κυριακή (14/12) με δύο αναμετρήσεις.

Την Κυριακή (14/12) θα διεξαχθούν οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο Κ.Γ. Αμαρουσίου, με την τοπική ομάδα να υποδέχεται στις 13:00 τον ΠΑΟΚ. Το ματς θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ και θα σφυρίξουν οι Παπαπέτρου-Τσιμπούρης-Θεονάς.

Το τελευταίο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 στο «Ανδρέας Παπανδρέου». Το Περιστέρι Betsson θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται και αυτή από το ΕΡΤ2 Σπορ. Διαιτητές θα είναι οι Καρπάνος-Τεφτίκης-Λιαρομμάτης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:00 Μαρούσι - ΠΑΟΚ

16:00 Περιστέρι Betsson - Ολυμπιακός