Α1 Γυναικών: Οι δηλώσεις της 10ης Αγωνιστικής

Με τις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής και πλήρη δράση συνεχίζεται αύριο (14.12.2025) Κυριακή το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Από τις αυριανές (14.12.2025) αναμετρήσεις ξεχωρίζει το ντέρμπι Αθηναϊκός Qualco – Ολυμπιακός που θα διεξαχθεί στις 18.15 στο κλειστό Δ.Καλτάς του Βύρωνα και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Τα υπόλοιπα παιχνίδια της 10ης Αγωνιστικής της Α1 Γυναικών θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Οι δηλώσεις της 10ης Αγωνιστικής

Γ. Γεννηματάς 13.00 Πρωτέας Βούλας-Παναθλητικός Ασημακάκη-Ξυλάς-Αλεξόπουλος Π. (Φλώρος)

Κέλλυ Χουσελά (Αθλήτρια Πρωτέα Βούλας): «Προερχόμαστε από μια ήττα απέναντι από μια ισοδύναμη μας αυτή του ΠΑΣ Γιάννινα. Μπροστά μας έχουμε ένα παιχνίδι εντός έδρας που είναι πολύ απαιτητικό εναντίον του Παναθλητικού. Είμαστε έτοιμες για να τις αντιμετωπίσουμε, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και με την βοήθεια της κερκίδας πιστεύω θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε».

Ντέστινι Άνταμς (Αθλήτρια Παναθλητικού): «Η ομάδα μας έχει προετοιμαστεί αυτή την εβδομάδα για έναν πολύ δυνατό και κρίσιμο αγώνα αυτή την εβδομάδα, καθώς αντιμετωπίζουμε εκτός έδρας τον Πρωτέα. Ανυπομονώ για μια ακόμη ευκαιρία να αγωνιστούμε ως ομάδα. Ο Πρωτέας είναι ένας ανταγωνιστικός αντίπαλος, αλλά είμαστε σίγουροι για τη δουλειά που έχουμε καταβάλει και την ενέργεια που θα βγάλουμε σε ένα ακόμη παιχνίδι».

Αγγ. Ζούπας 13.00 Αμύντας-Παναθηναϊκός Κωνσταντινίδου-Πολάτογλου-Ιωάννου (Ζαγκλής)

Σάρα Μόρτενσεν (Αθλήτρια Αμύντα): «Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας για εμάς απέναντι στον Παναθηναϊκό και ξέρουμε ότι θα χρειαστεί να δώσουμε τα πάντα στο γήπεδο. Αυτό το παιχνίδι θα μας δώσει τη δυνατότητα να ανταγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδό, να παλεύουμε για κάθε κατοχή και να δείχνουμε καρδιά μας και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ανταγωνισμός σαν κι αυτόν μας ωθεί να βελτιωθούμε και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην πρόκληση και να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας!».

Ιωάννα Κριμίλη (Αθλήτρια Παναθηναϊκού): Ανυπομονούμε για ένα ακόμα δυνατό παιχνίδι και θα είμαστε συγκεντρωμένες για 40 λεπτά στην άμυνα και στην επίθεση. Γνωρίζουμε ότι το παιχνίδι θα είναι δυνατό ειδικά επειδή είναι εκτός έδρας οπότε θα μπούμε έτοιμες να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο

Ζωφριάς 15.00 ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-ΠΑΟΚ Τσάνταλη-Ραπτογιάννης-Μαρίγλη (Σαμαρτζή)

Μάριαν Καραγιάννη (Αθλήτρια Ιωνίας): «Ο αγώνας της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολος, καθώς προερχόμαστε από μια πολύ απαιτητική εβδομάδα με ενδιάμεσο τον αγώνα του κυπέλλου. Η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι πολλή καλή, καθώς απαρτίζεται από ποιοτικές παίκτριες και είναι πολύ σημαντικό για εμάς να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας από την αρχή του παιχνιδιού, να αποφύγουμε τα λάθη και να πετύχουμε άλλη μια νίκη για την ομάδα μας».

Άγγελος Αγγελίδης (Προπονητής ΠΑΟΚ): «Ερχόμαστε από μια δύσκολη ήττα και πρέπει να δείξουμε αντίδραση για την συνέχεια της σεζόν. Η Ιωνία είναι μία πολύ καλά χτισμένη ομάδα και έχει τεράστια δύναμη στην έδρα της ειδικά. Πολύ καλές παίκτριες που πρέπει να περιορίσουμε συνολικά. Εμείς προετοιμαζόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε και ήδη οι αθλήτριες δείχνουν την κατάλληλη αφοσίωση».

Κοιλάδας 17.00 Πανσερραϊκός-Ανόρθωση Βόλου Κατωτικίδης-Παπαγερίδς-Μιχέλη (Δρακίογλου)

Σοφία Γιαπιτζόγλου (Αθλήτρια Πανσερραϊκού): «Στον αγώνα της Κυριακής με την Ανόρθωση Βόλου καλούμε τον κόσμο να παρευρεθεί στο γήπεδο και να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε το αήττητο στην έδρας μας. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αγώνας και οφείλουμε να παρουσιαστούμε έτοιμες και κυρίως συγκεντρωμένες προκειμένου να πετύχουμε το νικηφόρο αποτέλεσμα».

Θοδωρής Ίλτσογλου (Βοηθός προπονητή Ανόρθωσης Βόλου): «Ερχόμαστε από την πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα, εν μέσω μάλιστα σημαντικών τραυματισμών κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα της δουλειάς, της επιμονής και της νοοτροπίας των κοριτσιών. Μας δίνει ψυχολογία, όμως ξέρουμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς. Μπροστά μας έχουμε ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με την έμπειρη ομάδα των Σερρών και πρέπει να παρουσιαστούμε με απόλυτη συγκέντρωση, ενέργεια και αποφασιστικότητα. Συνεχίζουμε ταπεινά και με σκληρή δουλειά».

Δ. Καλτσάς 18.15 Αθηναϊκός-Ολυμπιακός Ζακεστίδης-Ζιώγας-Καραπαπάς (Κουλούρης-Καλαρέμας) (ΕΡΤ2 Σπορ)

Ρόμπιν Παρκς (Αθλήτρια Αθηναϊκού Qualco): «Ο Ολυμπιακός είναι μια σπουδαία ομάδα και ανυπομονώ για ένα πολύ ανταγωνιστικό και physical ματς επί σαράντα λεπτά την Κυριακή».

Φρόσω Δρακάκη (Προπονήτρια Ολυμπιακού): «Παίζουμε με μια ομάδα πλήρης σε όλες τις θέσεις. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένες και να δίνουμε αξία σε κάθε άμυνα και σε κάθε επίθεση του παιχνιδιού προκειμένου να διεκδικούμε τη νίκη. Ελπίζω να γίνει ένας ωραίος αγώνας και να τον ευχαριστηθούν οι φίλαθλοι».