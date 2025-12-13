Με Ταϊρί και Άλεν ο ΠΑΟΚ κόντρα στο Μαρούσι

Με τους Ταϊρί και Άλεν ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα να αντιμετωπίσει το Μαρούσι (14/12 13:00) - «Εκτός» ο Γιώργος Φίλλιος.

Όπως αναφέρουν οι «ασπρόμαυροι»:

«Στην Αθήνα με νέα πρόσωπα και πίστη για τη νίκη

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε μετά τη διακοπή με δύο εντός έδρας σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη και θέλει να διευρύνει το σερί του και αύριο το μεσημέρι (13:00) στο Μαρούσι.



Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στο Κ.Γ. Αγίου Θωμά το Μαρούσι Cherry για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL και θέλει να πάρει τη νίκη για να μείνει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, έχοντας πλέον και νέα πρόσωπα στη σύνθεσή του.



Ο Coach Jure Zdovc μαζί με τους συνεργάτες του συνέχισε και σήμερα την προσπάθεια ενσωμάτωσης των Breein Tyree και Timmy Allen, οι οποίοι θα ακολουθήσουν για πρώτη φορά την αποστολή της ομάδας και θα είναι έτοιμοι για το ντεμπούτο τους με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Το πρωί της Κυριακής θα αποφασίσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ για την εξάδα των ξένων που θα χρησιμοποιήσει στον αυριανό αγώνα.

Ο Γιώργος Φίλλιος έμεινε εκτός προπόνησης, λόγω των ενοχλήσεων που αισθάνεται στην ποδοκνημική και στη θέση του στην αποστολή της ομάδας θα συμπεριληφθεί ο 16χρονος Μανόλης Μάνης.

Ο Αντώνης Κόνιαρης αναφερόμενος στον αγώνα του ΠΑΟΚ με το Μαρούσι τόνισε… «Είχαμε ήδη δύο παιχνίδια μετά τη διακοπή, όπου η ομάδα παρουσιάστηκε σε πολύ καλό επίπεδο και θέλουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό και στο Μαρούσι. Παρά τη βαθμολογική του θέση το Μαρούσι είναι μία δυνατή ομάδα με πολύ ποιοτικούς παίκτες. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία που θα υπάρξει στη διάρκεια του αγώνα και να βγάλου

με ενέργεια απέναντι σε μία ομάδα που παίζει με ενέργεια. Έχουμε κάνει και εμείς μερικές αλλαγές, έχουμε νέα πρόσωπα, αλλά δουλέψαμε για να είμαστε έτοιμοι, ώστε να μπορούμε να κάνουμε αυτά που πρέπει για να πάρουμε τη νίκη».