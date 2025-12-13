Μαρίνα Μάλκοβιτς: «Θυμάμαι ακόμα τα τραγούδια της 13, ένιωσα σαν στο σπίτι μου»!

Η Μαρίνα Μάλκοβιτς που έζησε στην Αθήνα μαζί με τον πατέρα της Μπόζα, μίλησε για την επιστροφή της, δεν έκρυψε τα συναισθήματα της για τη Θύρα 13 αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για το μέλλον.

Η σπουδαία Σέρβα προπονήτρια του Ερυθρού Αστέρα, κορυφαία στο επίπεδο του μπάσκετ γυναικών με αμέτρητες διακρίσεις, έβγαλε το καπέλο στον Παναθηναϊκό μιλώντας στον Ραφαήλ Αλαγά για το basketa.gr και αναλύοντας τη ρεβάνς στο Βελιγράδι «όπου αν παίξουμε έτσι όπως σήμερα δεν θα έχουμε τύχη»!

Αναλυτικά η συνέντευξή της:

- Κόουτς, ηττηθήκατε για πρώτη φορά τους τελευταίους τρεις μήνες σε αυτή την απώλεια από τον Παναθηναϊκό στον Χολαργό. Τι πήγε στραβά για εσάς;

«Χάσαμε πολλά λέι απ και κάναμε λάθη σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε ένα πολύ καλό παιχνίδι, έχοντας τη στήριξη των οπαδών του, είχε χημεία στο παρκέ αποφασίζοντας να παίξει με έξι παίκτριες στο rotation του και δικαιώθηκε».

- Είστε ακόμη φαβορί σε αυτή τη σειρά παρά την ήττα με εννέα πόντους. Πώς θα την καλύψετε, όμως, στο δεύτερο ματς στην έδρα σας;

«Πρέπει να είμαστε πολύ καλύτερες στο δεύτερο ματς και να παίξουμε σύμφωνα με το επίπεδό μας, ακολουθώντας το πλάνο σε άμυνα και επίθεση. Αν έχουμε τέτοιες στιγμές απώλειας συγκέντρωσης, όπως σε αυτό τον αγώνα, δεν έχουμε καμία τύχη, θα είναι πολύ δύσκολο».

- Ποια είναι η άποψή σας για τον Παναθηναϊκό ως ομάδα, τώρα που τον αντιμετωπίσατε; Είναι μια ομάδα που κάνει εξαιρετική χρονιά φέτος.

«Δε μου κάνει καμία εντύπωση. Μπορεί να μη βασίζεται σε πολλές παίκτριες στο ρόστερ του, αλλά είναι παίκτριες με εμπειρία και ποιότητα, ενώ έχει και πολύ καλές Ελληνίδες. Εχει ξένες παίκτριες, που μπορούν να πάρουν τα μεγάλα σουτ, αλλά και Ελληνίδες που μπορούν να βγουν μπροστά. Είναι ένας συνδυασμός, που μπορεί να τους φέρει νίκες».

- Βρεθήκατε αυτές τις μέρες σε μια χώρα, όπου ο πατέρας σας έχει γράψει ιστορία. Τι συναισθήματα σας δημιούργησε, βλέποντας ειδικά αυτή την ατμόσφαιρα από τους φίλους του Παναθηναϊκού στον αγώνα;

«Είναι μία από τις πόλεις, όπου νιώθω σαν στο σπίτι μου. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού με εξέπληξαν πολύ ευχάριστα σε αυτό το ματς, γνωρίζω ακόμη τα τραγούδια της Θύρας 13 και τα θυμάμαι. Ηταν κάτι πολύ ευχάριστο και είναι όμορφο σε αγώνες μπάσκετ Γυναικών να υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα».

- Θα θέλατε να έρθετε, σε υποθετικό σενάριο, να έρθετε να προπονήσετε στην Ελλάδα;

«Αν υπήρχαν οι σχετικές συνθήκες, γιατί όχι; Ποτέ δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει το μέλλον».