«Αιχμές» του Ομπράντοβιτς για το σερβικό ντέρμπι: «Δεν προσαρμοστήκαμε στα κριτήρια των διαιτητών στην 4η περίοδο»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς άφησε «αιχμές» μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα από την Παρτιζάν στον «εμφύλιο» της Euroleague.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων»:

Για την ήττα στο ντέρμπι: «Η Παρτίζαν κέρδισε, εμείς χάσαμε. Δεν προσαρμοστήκαμε στη διαιτησία στην τέταρτη περίοδο. Για πρώτη φορά, δεν ήξερα τι να κάνω.

Αυτό το παιχνίδι είναι σαν όλα τα άλλα. Μπορείς να χάσεις. Δεν είχαμε κακή νοοτροπία απέναντι στο ματς. Νομίζω ότι παίξαμε καλά· μάλιστα, συνεχάρην τους παίκτες μου μετά το τέλος. Αν δεν καταφέρεις να προσαρμοστείς στη διαιτησία στα τελευταία 10 λεπτά, μπορείς να χάσεις. Οι παίκτες μου έπαιζαν πιο ατομικά στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, κάτι που μας επέτρεψε να σκοράρουμε. Μπορούμε να συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά ρεαλιστικά παίξαμε καλά και αξίζαμε να κερδίσουμε».

Για το αν η διαιτησία ήταν βασικός λόγος της ήττας: «Δεν πρέπει να εστιάζουμε μόνο σε ένα πράγμα. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψιν ότι ήταν εκτός έδρας παιχνίδι και ο έλεγχος των συναισθημάτων παίζει ρόλο. Μπορούμε να μιλήσουμε για όλα αυτά, αλλά δεν είναι τραγωδία. Γιατί να είναι η πιο δύσκολη ήττα; Είναι μια ήττα όπως όλες οι άλλες. Δεν είμαι δυσαρεστημένος με την προσπάθεια· απλώς καταρρεύσαμε στην τέταρτη περίοδο».

Για την απουσία του Τσίμα Μονέκε: «Αυτό δεν πρέπει να αναφέρεται· δεν είναι δίκαιο για τους παίκτες που αγωνίστηκαν. Ο Ιζούντου πρόσφερε με τον δικό του τρόπο, αλλά πρέπει να μιλάμε για αυτούς που ήταν στο παρκέ, όχι για εκείνους που έλειπαν».

Για το αν το πρόβλημα της ομάδας του ήταν η έλλειψη συγκέντρωσης: «Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Τα είπα όλα σε λίγες προτάσεις. Τι θα μπορούσε να ήταν καλύτερο; Να ξέρουμε ποιον να επιτεθούμε περισσότερο, να περάσουμε την μπάλα μέσα σε συγκεκριμένα μαρκαρίσματα; Μπορούμε να συζητήσουμε ένα εκατομμύριο πράγματα. Δεν θα μοιραστώ δημόσια αυτό που σκέφτομαι».