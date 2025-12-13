Ιτούδης για το διπλό στη Μπολόνια: «Αλλάξαμε τη νοοτροπία μας στο δεύτερο ημίχρονο»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έφυγε από τη Μπολόνια με ένα σημαντικό διπλό επί της Βίρτους και ο Δημήτρης Ιτούδης στάθηκε στην αλλαγή της αμυντικής νοοτροπίας της ομάδας του στο δεύτερο μέρος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας head coach στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης:

«Θα ήθελα φυσικά να συγχαρώ την ομάδα μου για τη νίκη. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή ήταν η πρώτη εντός έδρας ήττα της Μπολόνια – μια ομάδα εξαιρετικά δύσκολη να τη νικήσεις, ειδικά στο γήπεδό της, με σταθερή δομή τόσο στο επιθετικό όσο και στο αμυντικό παιχνίδι της.

Αν έπρεπε να συνοψίσω το ματς, θα έλεγα το εξής: ξεκινήσαμε το παιχνίδι, και ειδικά την πρώτη περίοδο, με λάθος αμυντική νοοτροπία. Επιτρέψαμε επτά επιθετικά ριμπάουντ που μας κόστισαν 12 πόντους και συνολικά 10 επιθετικά ριμπάουντ που μεταφράστηκαν σε 15 πόντους, σε συνδυασμό με κακές επιθετικές αποφάσεις. Τους αφήσαμε να κάνουν σχεδόν ό,τι ήθελαν, ειδικά μετά από σκριν – ο Μόργκαν και ο Κάρσον είναι πολύ καλοί σε τέτοιες καταστάσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα άλλαξε πλήρως νοοτροπία στην άμυνα. Το επιμέρους 43-32 του δεύτερου μέρους το αποτυπώνει και το επιβεβαιώνει, μαζί με τον τρόπο που αρνηθήκαμε τα σκριν, παλέψαμε για τα ριμπάουντ και διατηρήσαμε πολύ καλό spacing. Καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Οπότε, συγχαρητήρια σε κάθε έναν από τους παίκτες μου».