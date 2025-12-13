Γιασικεβίτσιους: «Η Μονακό είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους «έβγαλε το καπέλο» στον Βασίλη Σπανούλη, χαρακτηρίζοντας τη Μονακό την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.

Ο Λιθουανός προπονητής έσταξε... μέλι για τους Μονεγάσκους μετά το διπλό της Φενέρμπαχτσε στο Μόντε Κάρλο, λέγοντας: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μας και στον κόσμο. Είναι μια εκπληκτική νίκη για εμάς. Μετά από τόσες μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης στην EuroLeague. Το είχα πει και πριν το ματς, η Μονακό είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Οπότε είναι σπουδαίο να παίρνεις μια τέτοια νίκη. Κάποια στιγμή στην τέταρτη περίοδο κάναμε το παιχνίδι ντέρμπι, τρέξαμε ένα καλό σερί και βγάλαμε μερικές σημαντικές άμυνες».

Όσο για αυτό που είπε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, προτού έρθει η τουρκική ανατροπή, ο «Σάρας» υπογράμμισε: «Πολύ απλά: να μην κάνουμε χαζά φάουλ στο μπόνους και να προσπαθήσουμε να βάλουμε μερικά τρίποντα».