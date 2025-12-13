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Τα αποτελέσματα του NBA: Ασταμάτητοι Πίστονς, μυθική βραδιά για Μίτσελ

Μπάσκετ
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Εφτά ματς περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με τις νίκες των Ντιτρόιτ Πίστονς και των Κλίβελαντ Καβαλίερς να ξεχωρίζουν.

Οι Πίστονς έκαναν περίπατο απέναντι στους Ατλάντα Χοκς και παραμένουν στην κορυφή της ανατολικής περιφέρειας, ενώ οι Καβαλίερς λύγισαν τους Ουίζαρντς με 48 πόντους του Ντόνοβαν Μίτσελ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Σάρλοτ Χόρνετς - Σικάγο Μπουλς 126-129
Ντιτρόιτ Πίστονς - Ατλάντα Χοκς 142-115
Φιλαδέλφεια 76ερς - Ιντιάνα Πέισερς 115-105
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 126-130
Μέμφις Γκρίζλις - Γιούτα Τζαζ 126-130
Ντάλας Μάβερικς - Μπρούκλιν Νετς 119-111
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 120-127

Τα αποτελέσματα του NBA: Ασταμάτητοι Πίστονς, μυθική βραδιά για Μίτσελ