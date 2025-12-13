Σε ανοδική πορεία οι Μάβερικς - Μεγάλο διπλό για τους Τζαζ στο Μέμφις

Οι Ντάλας Μάβερικς έδωσαν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις τους επικρατώντας των Μπρούκλιν Νετς με 119-111. Οι Γιούτα Τζαζ πανηγύρισαν μεγάλη νίκη στην έδρα των Μέμφις Γκρίζλις με 126-130.

Στο Ντάλας, οι Μάβερικς φιλοξένησαν τους Νετς, με τους Τεξανούς να επιβεβαιώνουν την ανοδική πορεία που διαγράφουν το τελευταίο διάστημα, φτάνοντας στη νίκη που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 10-16.

Ο Άντονι Ντέιβις με 24 πόντους, 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Νετς, έχοντας 34 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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Στο Μέμφις, οι Γκρίζλις υποδέχθηκαν τους Τζαζ, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν μια μεγάλη νίκη, έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Κιγιόντε Τζορτζ, σε μια από τις καλύτερες βραδιές της καριέρας του.

Ο νεαρός γκαρντ των «Μορμόνων», ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 39 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τον Σέντρικ Κάουαρντ να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις με 17 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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