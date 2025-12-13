Οι Καβαλίερς με 48αρα του μυθικού Μίτσελ πήραν το... ντέρμπι κόντρα στους Ουίζαρντς

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, όμως ο Ντόνοβαν Μίτσελ έκανε... όργια και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 130-126.

Ο «Spida» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 48 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Μίτσελ να παίρνει «φωτιά» στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, όπου σημείωσε 24 πόντους.

Ο δαιμόνιος γκαρντ, μάλιστα ισοφάρισε το ρεκόρ του Λεμπτόν, ως ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους σε τέταρτη περίοδο για τους Καβαλίερς, σε μια ιστορική βραδιά για τον Μίτσελ.

Με αυτή τη νίκη οι Καβαλίερς ανέβηκαν στο 15-11 και βρίσκονται στο... κυνήγι της εισόδου στις θέσεις που δίνουν απευθείας το εισιτήριο για τα playoffs, ενώ οι Ουίζαρντς έπεσαν στο 3-20.

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