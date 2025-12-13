Με κυρίαρχο Εμπίιντ οι Σίξερς «λύγισαν» τους Πέισερς

Μετά από καιρό ο Τζοέλ Εμπίιντ πραγματοποίησε εμφάνιση για... MVP οδηγώντας τους Σίξερς στη νίκη απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς (115-105).

Ο Καμερουνέζος σέντερ, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 39 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αποτελώντας τον μεγάλο πρωταγωνιστή για την ομάδα του.

Οι Σίξερς επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και με εξαίρεση το τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου παρουσίασαν σημάδια χαλάρωσης, δεν επέτρεψαν στους Πέισερς να μπουν στην διεκδίκηση της νίκης.

Οι γηπεδούχοι με αυτή τη νίκη βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 14-10 και παραμένουν σε τροχιά εισόδου στα playoffs, ενώ οι Πέισερς έπεσαν στο 6-19 και κοιτούν ήδη την επόμενη σεζόν.

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