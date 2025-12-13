Οι Μπουλς απέδρασαν από την Σάρλοτ και έβαλαν τέλος στο σερί ηττών

Οι Σικάγο Μπουλς αν και δυσκολεύτηκαν αρκετά, πέρασαν από την έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς, επικρατώντας με 129-126.

Οι «Ταύροι» έτρεχαν ένα αρνητικό σερί εφτά συνεχόμενων ηττών, όμως στην έδρα των Χόρνετς έβγαλαν αντίδραση και κατάφεραν να αποδράσουν με το διπλό, που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 10-14.

Αντίθετα, οι Χόρνετς συνέχισαν τις κάκιστες εμφανίσεις και πλέον έχουν ρεκόρ 7-18, με μια ακόμη σεζόν να πηγαίνει χαμένη για τις «σφήκες», που βρίσκονται σε φάση αναδόμησης.

Ο Τζος Γκίντι με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σικάγο Μπουλς, με τον εκπληκτικό rookie, Κον Κνίπελ να ξεχωρίζει για τους Χόρνετς με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

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