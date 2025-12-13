Οι Πίστονς έστησαν πάρτι κόντρα στους Χοκς

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς με επιβλητική εμφάνιση ισοπέδωσαν τους Ατλάντα Χοκς, επικρατώντας με 142-115.

Οι πρωτοπόροι της ανατολικής περιφέρειας, επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους, κλείνοντας το ημίχρονο στο +9 (69-60), συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο μέρος.

Οι Πίστονς ήταν καταιγιστικοί στην τρίτη περίοδο, αφού έτρεξαν επί μέρους 35-19 και ουσιαστικά «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη, κάνοντας διαχείριση στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Mε αυτό το αποτέλεσμα οι Πίστονς διεύρυναν το ρεκόρ τους στο 20-5, συνεχίζοντας την ξέφρενη πορεία τους, ενώ οι Χοκς έπεσαν στο 14-12 και έχασαν έδαφος στην μάχη εισόδου στα playoffs.

Ο Αϊζέια Στιούαρτ με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να ξεχωρίζει για τους Χοκς έχοντας 19 πόντους, 11 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

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