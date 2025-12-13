MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Οι Πίστονς έστησαν πάρτι κόντρα στους Χοκς

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Οι Ντιτρόιτ Πίστονς με επιβλητική εμφάνιση ισοπέδωσαν τους Ατλάντα Χοκς, επικρατώντας με 142-115.

Οι πρωτοπόροι της ανατολικής περιφέρειας, επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους, κλείνοντας το ημίχρονο στο +9 (69-60), συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο μέρος.

Οι Πίστονς ήταν καταιγιστικοί στην τρίτη περίοδο, αφού έτρεξαν επί μέρους 35-19 και ουσιαστικά «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη, κάνοντας διαχείριση στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Mε αυτό το αποτέλεσμα οι Πίστονς διεύρυναν το ρεκόρ τους στο 20-5, συνεχίζοντας την ξέφρενη πορεία τους, ενώ οι Χοκς έπεσαν στο 14-12 και έχασαν έδαφος στην μάχη εισόδου στα playoffs.

Ο Αϊζέια Στιούαρτ με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να ξεχωρίζει για τους Χοκς έχοντας 19 πόντους, 11 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Οι Πίστονς έστησαν πάρτι κόντρα στους Χοκς