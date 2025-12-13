Σπερς: Επιστρέφει για τον ημιτελικό του ΝΒΑ Cup ο Ουεμπανιάμα!

Ο Γάλλος σέντερ θα ενισχύσει την ομάδα του στην κρίσιμη αναμέτρηση με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για τα ημιτελικά του NBA Cup.

Ο πρώτο τίτλος της σεζόν στο NBA κρίνεται στο Λας Βέγκας, με τον ημιτελικό ανάμεσα στους Σαν Αντόνιο Σπερς και τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, να έχει συγκεντρώσει το περισσότερο ενδιαφέρον.

Οι Τεξανοί, μάλιστα θα παρουσιαστούν ενισχυμένοι κόντρα στους πρωταθλητές, αφού ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα θα κάνει το comeback στην αγωνιστική δράση έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στην γάμπα.

Ο Γάλλος σέντερ είχε τεθεί νοκ άουτ από τις 14 Νοεμβρίου και αφού πέρασε έναν μήνα στα... πιτς πλέον είναι έτοιμος να δυναμώσει την ρακέτα των Σπερς, στην κρίσιμη αναμέτρηση με τους Θάντερ.

H αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Κυριακής (14/12) στις 4:00, ενώ δύο ώρες νωρίτερα θα γίνει το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού, με τους Νικς να κοντράρονται με τους Μάτζικ.