Μπαρτζώκας: «Ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι για εμάς»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα, τόνισε ότι η ομάδα του έκανε μια πολύ κακή εμφάνιση απέναντι στους Καταλανούς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στην Μπαρτσελόνα, έπαιξαν πολύ καλά και άξιζαν να κερδίσουν. Για εμάς ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι, ειδικά αμυντικά. Αποτύχαμε σε κάθε οπτική που είχαμε για το παιχνίδι στο πλάνο μας. Στην άμυνά μας στον Πάντερ, στον Κλάιμπερν, στο να προστατεύσουμε την μπάλα, στο να προστατεύσουμε την ρακέτα από τα επιθετικά ριμπάουντ.

Τελικά είχαμε 19 αμυντικά ριμπάουντ και είχαν 19 επιθετικά. Αυτό είναι μέρος αγωνιστικού πνεύματος, είναι μέρος συγκέντρωσης, είναι μέρος του να μένεις στο gameplan και σε ό,τι είναι σημαντικό σε ένα παιχνίδι, για να μείνεις ανταγωνιστικός απέναντι σε μια ομάδα με ρυθμό.

Αν θες να το κερδίσεις, πρώτα από όλα πρέπει να πάρεις όλες τις 50-50 μπάλες, ή τουλάχιστον τις μισές. Η Μπάρτσα τις πήρε όλες και τελικά πήρε το ματς. Το άξιζαν με τον τρόπο που έπαιξαν και εμείς πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά ως ομάδα τι είναι σημαντικό στο μπάσκετ που κερδίζει. Δεν είναι σημαντικό το να βάζεις απλά 20 πόντους και να είναι όλοι χαρούμενοι, αλλά και το να κάνεις τα βρώμικά πράγματα του μπάσκετ. Να παίρνεις ριμπάουντ, να παίζεις άμυνα. Σήμερα ήμασταν soft σε αυτό το παιχνίδι.

Για το τι ήταν αυτό που έφερε την ήττα: «Όλοι οι παίκτες ήταν μακριά από τις προσδοκίες μας. Δεν ακολούθησαν το gameplan, δεν έκαναν τα πράγματα που είχαμε πει ότι θα κάναμε. Κάναμε πολλά λάθη και πολλές λάθος επιλογές αμυντικά στο ξεκίνημα του αγώνα.

Παρόλο που ελέγχαμε το παιχνίδι στο ημίχρονο, ξεκινήσαμε την τρίτη περίοδο κάνοντας 4-5 συνεχόμενα λάθη και κάνοντας τα πάντα λάθος. Ακόμα και στο τζάμπολ με τον Βεζένκοφ κάναμε αντιαθλητικό φάουλ, χάσαμε το ριμπάουντ από την βολή, σκόρασαν και μετά χάσαμε και άλλο ριμπάουντ και σκόραραν πάλι. Όταν επιτρέπεις αναπάντητους 10 πόντους σχεδόν σε ένα λεπτό, πώς να έχεις προσδοκίες για το παιχνίδι;

Αν με ρωτάτε, περίμενα αυτήν την επιθυμία και το κίνητρο που είχε η Μπάρτσα. Πάντα γίνεται αυτό όταν αλλάζεις προπονητή και κερδίζεις παιχνίδια που δίνουν αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Αλλά από τη δική μας πλευρά έπρεπε να εκτελέσουμε καλύτερα στην επίθεση, να προσπαθήσουμε να έχουμε υπομονή, να γυρίσουμε την μπάλα.

Όποτε είχαμε καλή εκτέλεση, ήμασταν μπροστά στο σκορ στο πρώτο μέρος. Σταματήσαμε να το κάνουμε αυτό, αρχίσαμε να βιαζόμαστε στην επίθεση, να σουτάρουμε την μπάλα χωρίς πάσα και να κάνουμε λάθη και ήταν δύσκολο να ανταγωνιστείς σε αυτό το επίπεδο».

Για την επίδοση της Μπαρτσελόνα: «Δεν είναι δουλειά να μου αξιολογώ την Μπαρτσελόνα, αυτή είναι ευθύνη του Τσάβι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ήταν καλύτεροι και κέρδισαν τον αγώνα. Στο επαγγελματικό μπάσκετ όλα έχουν να κάνουν με τη νίκη. Οπότε αν κερδίζουν παιχνίδια, παίζουν καλά. Σήμερα είχαν ένα καλό παιχνίδι, με αυτοπεποίθηση και έκαναν ό,τι χρειαζόταν για να πάρουν το παιχνίδι.

Εγώ σκέφτομαι τη δικιά μας ομάδα, η οποία έπρεπε να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, ή να διεκδικήσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Η Μπαρτσελόνα έχει ταλέντο, έχει σίγουρα εμπειρία. Ο Πάντερ και ο Κλάιμπερν, οι δύο στόχοι μας στο αμυντικό μας πλάνο, έκαναν ό,τι ήθελαν, επομένως δεν είχαμε καμία πιθανότητα να κερδίσουμε το παιχνίδι, αφήνοντας ταλαντούχους παίκτες να κάνουν ό,τι θέλουν».