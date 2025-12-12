Ντόρσεϊ: «Δεν είχαμε σκληράδα στην άμυνα, ούτε ήμασταν δυνατοί πνευματικά»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στάθηκε στην κακή αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού και στο τι έλειπε από την ομάδα του στην ήττα στη Βαρκελώνη.

Μιλώντας στη Nova ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Δεν τους σταματήσαμε στην επίθεση, δεν ήμασταν δυνατοί πνευματικά, χάσαμε πολλά ριμπάουντ. Είναι μια δύσκολη έδρα εδώ, αλλά δεν είναι μια καλή εμφάνιση για εμάς. Πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε εδώ και να ετοιμαστούμε για την επόμενη εβδομάδα.

Δεν είχαμε σκληράδα στην άμυνα. Εκεί είναι το πρόβλημα, όταν ο Πάντερ έπαιρνε τα πικ εν ρολ, έπιαναν ρυθμό και μετά είναι δύσκολο να τους σταματήσεις. Δεν τους σταματούσαμε, δεν κάναμε φάουλ.

Κάναμε λάθη, και εγώ έκανα πολλά λάθη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τους δίναμε και εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό. Το παίρνω πάνω μου, δεν πρέπει να έχουμε αυτή την εικόνα και πρέπει να βελτιωθούμε».