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Euroleague: Στην 8η θέση ο Παναθηναϊκός, στην 10η ο Ολυμπιακός - Το πανόραμα

Μπάσκετ
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Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στη Βαρκελώνη και πλέον έπεσε στο 9-6 και βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας. Στην 8η ο Παναθηναϊκός.

Στην κορυφή βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ, που πέρασε από την Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους, με τις Βαλένθια και Μπαρτσελόνα να ακολουθούν.

Πέρασε τη Μονακό η Φενέρμπαχτσε με το διπλό στο Πριγκιπάτο, με τον Αστέρα μετά την ήττα στο σερβικό ντέρμπι από την Παρτιζάν να μένει πίσω.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: 

Πέμπτη 11/12

  • Μακάμπι-Βιλερμπάν 92-84
  • Βαλένθια-Αναντολού Εφές 94-82
  • Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 96-89
  • Παρί-Ζάλγκιρις 105-108
  • Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια 94-87

Παρασκευή 12/12

  • Ντουμπάι BC-Μπάγερν 89-88
  • Μονακό-Φενέρμπαχτσε 86-92
  • Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79
  • Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας 79-76
  • Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 98-85

Βαθμολογία:

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 11-4
  2. Βαλένθια 10-5
  3. Μπαρτσελόνα 10-5
  4. Φενέρμπαχτσε 9-5 *
  5. Μονακό 9-6
  6. Ζάλγκιρις 9-6
  7. Ερυθρός Αστέρας 9-6
  8. Παναθηναϊκός 9-6
  9. Ρεάλ Μαδρίτης 9-6
  10. Ολυμπιακός 8-6 *
  11. Αρμάνι Μιλάνο 8-7
  12. Ντουμπάι  BC 7-8
  13. Βίρτους Μπολόνια 7-8
  14. Παρτίζαν 6-9
  15. Παρί 5-10
  16. Μακάμπι 5-10
  17. Μπασκόνια 5-10
  18. Αναντολού Εφές 5-10
  19. Μπάγερν Μονάχου 5-10
  20. Βιλερμπάν 3-12

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (16η)

Τρίτη 16/12

  • 18:00 Ντουμπάι BC-Μακάμπι
  • 19:45 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός
  • 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας
  • 21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης
  • 22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα

Τετάρτη 17/12

  • 20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές
  • 21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν
  • 21:30 Παρτίζαν-Βίρτους
  • 21:30 Μπασκόνια-Μονακό
Euroleague: Στην 8η θέση ο Παναθηναϊκός, στην 10η ο Ολυμπιακός - Το πανόραμα