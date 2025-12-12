Euroleague: Στην 8η θέση ο Παναθηναϊκός, στην 10η ο Ολυμπιακός - Το πανόραμα

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στη Βαρκελώνη και πλέον έπεσε στο 9-6 και βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας. Στην 8η ο Παναθηναϊκός.

Στην κορυφή βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ, που πέρασε από την Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους, με τις Βαλένθια και Μπαρτσελόνα να ακολουθούν.

Πέρασε τη Μονακό η Φενέρμπαχτσε με το διπλό στο Πριγκιπάτο, με τον Αστέρα μετά την ήττα στο σερβικό ντέρμπι από την Παρτιζάν να μένει πίσω.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Πέμπτη 11/12

Μακάμπι-Βιλερμπάν 92-84

Βαλένθια-Αναντολού Εφές 94-82

Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 96-89

Παρί-Ζάλγκιρις 105-108

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια 94-87

Παρασκευή 12/12

Ντουμπάι BC-Μπάγερν 89-88

Μονακό-Φενέρμπαχτσε 86-92

Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79

Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας 79-76

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 98-85

Βαθμολογία:

Χάποελ Τελ Αβίβ 11-4 Βαλένθια 10-5 Μπαρτσελόνα 10-5 Φενέρμπαχτσε 9-5 * Μονακό 9-6 Ζάλγκιρις 9-6 Ερυθρός Αστέρας 9-6 Παναθηναϊκός 9-6 Ρεάλ Μαδρίτης 9-6 Ολυμπιακός 8-6 * Αρμάνι Μιλάνο 8-7 Ντουμπάι BC 7-8 Βίρτους Μπολόνια 7-8 Παρτίζαν 6-9 Παρί 5-10 Μακάμπι 5-10 Μπασκόνια 5-10 Αναντολού Εφές 5-10 Μπάγερν Μονάχου 5-10 Βιλερμπάν 3-12

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (16η)

Τρίτη 16/12

18:00 Ντουμπάι BC-Μακάμπι

19:45 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα

Τετάρτη 17/12