Euroleague: Στην 8η θέση ο Παναθηναϊκός, στην 10η ο Ολυμπιακός - Το πανόραμα

Στην κορυφή βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ, που πέρασε από την Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους, με τις Βαλένθια και Μπαρτσελόνα να ακολουθούν.
Πέρασε τη Μονακό η Φενέρμπαχτσε με το διπλό στο Πριγκιπάτο, με τον Αστέρα μετά την ήττα στο σερβικό ντέρμπι από την Παρτιζάν να μένει πίσω.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Πέμπτη 11/12
- Μακάμπι-Βιλερμπάν 92-84
- Βαλένθια-Αναντολού Εφές 94-82
- Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 96-89
- Παρί-Ζάλγκιρις 105-108
- Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια 94-87
Παρασκευή 12/12
- Ντουμπάι BC-Μπάγερν 89-88
- Μονακό-Φενέρμπαχτσε 86-92
- Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79
- Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας 79-76
- Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 98-85
Βαθμολογία:
- Χάποελ Τελ Αβίβ 11-4
- Βαλένθια 10-5
- Μπαρτσελόνα 10-5
- Φενέρμπαχτσε 9-5 *
- Μονακό 9-6
- Ζάλγκιρις 9-6
- Ερυθρός Αστέρας 9-6
- Παναθηναϊκός 9-6
- Ρεάλ Μαδρίτης 9-6
- Ολυμπιακός 8-6 *
- Αρμάνι Μιλάνο 8-7
- Ντουμπάι BC 7-8
- Βίρτους Μπολόνια 7-8
- Παρτίζαν 6-9
- Παρί 5-10
- Μακάμπι 5-10
- Μπασκόνια 5-10
- Αναντολού Εφές 5-10
- Μπάγερν Μονάχου 5-10
- Βιλερμπάν 3-12
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (16η)
Τρίτη 16/12
- 18:00 Ντουμπάι BC-Μακάμπι
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας
- 21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης
- 22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα
Τετάρτη 17/12
- 20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές
- 21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν
- 21:30 Παρτίζαν-Βίρτους
- 21:30 Μπασκόνια-Μονακό