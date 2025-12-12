Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Νύχτα - εφιάλτης με... απόντες πρωταγωνιστές και ρολίστες

Ο Ολυμπιακός είχε μια εφιαλτική βραδιά στη Βαρκελώνη και δεν πήρε πράγματα ούτε από τους σταρ του, ούτε από τη second unit του.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: Ο Τεξανός γκαρντ είχε 10 ασίστ, όμως δεν μπόρεσε να πάρει θετικό βαθμό στο φινάλε του αγώνα. Κι αυτό γιατί ενώ δημιουργικά ήταν απίθανος (10 ασίστ - 0 λάθη), εκτελεστικά ήταν πάρα πολύ κακός (1/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα και διστακτικός). Το σημαντικότερο, όμως, ήταν πως ο Ουόκαπ δεν μπόρεσε να προσφέρει αμυντικές λύσεις, γεγονός που «πλήγωσε» την ομάδα του. Βαθμός: 5

Φρανκ Νιλικίνα: Σε πολύ κακό βράδυ. Πήρε σχεδόν 15' στο παρκέ, είχε 1/4 εντός πεδιάς και μια... ισχνή παρουσία συνολικά σε άμυνα και επίθεση. Για την ακρίβεια, αμυντικά ήταν -και εκείνος- αρνητικός και επιθετικά... πέρασε και δεν ακούμπησε. Βαθμός: 3

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Αγωνίστηκε για μόλις 3'' και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Σέιμπεν Λι: Πήρε σχεδόν 6' μεταξύ της 1ης και της 2ης περιόδου αλλά έμοιαζε ξανά με... ξένο σώμα εντός της ομάδας. Δεν έδωσε λύσεις σε κανέναν τομέα του παιχνιδιού και φυσικά δεν επανήλθε στο ματς στην επανάληψη. Βαθμός: 3

Σάσα Βεζένκοφ: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν σε πολύ ρηχά νερά και δεν είχε βρει τον καλό εαυτό του. Επιθετικά στην επανάληψη ανέκαμψε και σημείωσε 22 πόντους σε 30' με καλά ποσοστά (6/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/7 βολές), ενώ κατέβασε και 5 ριμπάουντ. Ωστόσο, αμυντικά τα έκανε... θάλασσα. Ο Τσάβι Πασκουάλ τον «σημάδεψε», ο Ουίλ Κλάιμπερν έκανε «πάρτι» (28 πόντοι με 7/10 τρίποντα) και οι 22π. του Βούλγαρου πάουερ φόργουορντ πήγαν στράφι. Βαθμός: 6

Κώστας Παπανικολάου: Πήρε 4'30'' αλλά ήταν πολύ κακός, γι' αυτό και ο Μπαρτζώκας δεν τον επανέφερε στη συνέχεια. Με την απουσία του Ουόρντ ο αρχηγός θα μπορούσε να βοηθήσει παραπάνω, αλλά το μοναδικό στη στατιστική του ήταν τα 2 λάθη του. Παράλληλα, αμυντικά δεν έδωσε κάποια βοήθεια. Βαθμός: 3

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Ξεκίνησε πολύ άσχημα το ματς, αλλά στη συνέχεια βρήκε την επαφή του με το αντίπαλο καλάθι. Γι' αυτό και έβαλε 19 πόντους (3/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές). Όμως, με τη σειρά του ήταν πολύ κακός αμυντικά, ίσως από τους χειρότερους της ομάδας του σε αυτό το σκέλος. Επιπλέον, έκανε βιαστικά λάθη (4λ.), που προκάλεσαν την... έκρηξη του κόουτς Μπαρτζώκα. Με άλλα λόγια, έβαλε 19π. στη Βαρκελώνη, αλλά δεν διακρίθηκε. Αντιθέτως, ήταν αρνητικός. Βαθμός: 4

Άλεκ Πίτερς: Πήρε λεπτά τόσο στο «3» όσο και στο «4», αλλά ήταν... σκιά του εαυτού του. Σε 18' στο ματς είχε 6 πόντους, 3 ριμπάουντ και ουκ ολίγες χαμένες «μάχες» αμυντικά. Σίγουρα, ο Μπαρτζώκας περιμένει περισσότερα από τον Αμερικανό όταν καταφέρνει να του δίνει 18' στο παρκέ. Βαθμός: 3

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Ξεκίνησε εξαιρετικά το ματς, αλλά στη συνέχεια κάπου... χάθηκε και εκείνος. Είχε 10 πόντους, αμυντικά δεν βρήκε "stops", ενώ δεν έδωσε και βοήθειες στο κομμάτι των ριμπάουντ (2ρ.). Πιθανότατα γι' αυτό ο Μπαρτζώκας τον κράτησε εκτός σε όλη τη τελική ευθεία του αγώνα. Βαθμός: 5

Κώστας Αντετοκούνμπο: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Ντόντα Χολ: Σε αντίθεση με τον Μιλουτίνοφ, προσπάθησε να περιορίσει το πρόβλημα στο αμυντικό ριμπάουντ (8ρ.). Όμως, έχασε και εκείνος κάποια ριμπάουντ. Έδωσε ενέργεια και σκορ (11π.), υστέρησε σε αμυντική προσπάθεια. Βαθμός: 5

Εβάν Φουρνιέ: Άρχισε το ματς «ζεστός», είχε 9π. στην 1η περίοδο, αλλά στη συνέχεια... κόλλησε. Έμεινε στους 11π. του πρώτου μέρους, αμυντικά το ματς δεν του «βγήκε» και φάνηκε ξανά πως πολλές φορές... μπερδεύεται όταν παίζει στο «3». Βαθμός: 4