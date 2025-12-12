H Xάποελ Τελ Αβίβ τα βρήκε σκούρα για τρία δεκάλεπτα απέναντι στην Βίρτους, όμως η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έβγαλε μέταλλο στην τελευταία περίοδο και έφυγε από την Ιταλία με τη νίκη (75-79).

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν με τον Ματ Μόργκαν να βρουν ρυθμό στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, σκοράροντας από την περιφέρεια, με τον Άλστον να προσφέρει πολύτιμες βοήθειες. Το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη είχε κύριο εκφραστή στην επίθεση τον Νταν Οτούρου, με τον Αμερικανό σέντερ να είναι απελπιστικά μόνος του, απέναντι σε όλο σύνολο της Βίρτους, φτάνοντας τους 11 προσωπικούς πόντους.

Οι γηπεδούχοι έκλεισαν με προβάδισμα τριών πόντων (24-21) το πρώτο δεκάλεπτο. Στην δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν τον ρυθμό τους, με τον Μόργκαν να είναι ο παίκτης κλειδί και ο Ντιαρά να είναι εκείνος που κατάφερε να διακριθεί σε ένα σημείο που η Χάποελ είχε κολλήσει επιθετικά. Το δεκάλεπτο έκλεισε υπέρ της Βίρτους στο 42-36.

Στο δεύτερο μέρος, οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη δεν κατάφεραν να κάνουν κάποιο σερί για να επιστρέψουν άμεσα στο σκορ, με δεδομένη την εξαιρετική άμυνα που έπαιζε μέχρι εκείνο το σημείο η Βίρτους. Οι Ιταλοί κράτησαν στους 50 πόντους την ομάδα από το Ισραήλ, με τον Έλληνα τεχνικό να αναζητά φάρμακο στην επίθεση της ομάδας του.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, όμως όλα άλλαξαν. Οι φιλοξενούμενοι πάτησαν γκάζι και με τους Οτούρου και Ελάιζα Μπράιαντ να είναι κομβικοί, πήρε την νίκη με 79-74 και έφτασε στις 11 νίκες στην φετινή σεζόν. Ο Οτούρου πέτυχε 21 πόντους με 10 ριμπάουντ, ενώ ο Μπράιαντ σκόραρε 20 με έξι ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 42-36, 57-50, 74-79

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