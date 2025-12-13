Eντός με τον Κόροιβο Αμαλιάδας η Δόξα Λευκάδας - Δοκιμασία με την Νίκη Βόλου το Ψυχικό

Η πρωτοπόρος Δόξα Λευκάδας υποδέχεται τον Κόροιβο Αμαλιάδας (17:00), ενώ το Ψυχικό φιλοξενεί την Νίκη Βόλου για την 12η αγωνιστική της Εlite League.

Mε έξι παιχνίδια το απόγευμα του Σαββάτου συνεχίζεται το πρόγραμμα της Elite League για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η πρωτοπόρος Δόξα Λευκάδας υποδέχεται τον Κόροιβο Αμαλιάδας (17:00), με την ομάδα του Ιονίου να θέλει να διευρύνει το αήττητο σερί της προκειμένου να παραμείνει στην κορυφή.

Παράλληλα το Ψυχικό φιλοξενεί τη Νίκη Βόλου, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά την ήττα στην Νέα Ερυθραία.

Αναλυτικά η 12η αγωνιστική:

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

17:00 Vikos Φalcons-Μαχητές Πειραματικό

17:00 ΑΓΕΧ-Αιγάλεω

17:00 Σοφάδες-Evertech Παπάγου

17:00 Δάφνη-Πανερυθραϊκός

17:00 Ψυχικό-Νίκη Βόλου

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Κόροιβος Αμαλιάδας

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο Boderm

Ρεπό: Πρωτέας Βούλας