Παναθηναϊκός: Από το αεροδρόμιο στο «T-Center» και meeting!

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού με την επιστροφή τους στην Ελλάδα από το Μιλάνο πήγαν κατευθείαν στο «T-Center» για meeting και προπόνηση ενόψει ΑΕΚ.

Η κακή εμφάνιση του «τριφυλλιού» στο «Unipol Forum» έκανε την αποστολή των «πράσινων» να μεταβεί από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στο «T-Center» με το που πάτησε το πόδι της στην Αθήνα.

Εργκίν Αταμάν και παίκτες είχαν meeting μετά το τραγικό πρόσωπο του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο στο ματς με την Αρμάνι, ενώ η συνέχεια περιείχε βίντεο με τα πεπραγμένα στο παρκέ του «Unipol Forum».

Φυσικά το μενού έκλεισε με προπόνηση, αφού οι «πράσινοι» το Σάββατο (13/12, 20:30) έχουν δύσκολη δοκιμασία απέναντι στην ΑΕΚ στη «Sunel Arena» στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.