Σάκοτα ενόψει Παναθηναϊκού: «Ανεξάρτητα από τις συνθήκες θα δώσουμε τα πάντα»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του στο αυριανό εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/12, 20:30).

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος τεχνικός δεν υπολογίζει στους τραυματίες Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και Γκρεγκ Μπράουν, ενώ αμφίβολοι είναι λόγω ίωσης οι Κρις Σίλβα και Αντόνις Αρμς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ:«Καλούμαστε, μέσα σε έξι ημέρες, ν’ αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό, αμέσως μετά τον Ολυμπιακό, στο πρωτάθλημα, όμως αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα.

Το μόνο, που με στενοχωρεί είναι ότι δεν έχουμε όλους τους παίκτες μας διαθέσιμους. Θέλουμε να γίνει ένα ωραίο ματς. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Ο κόσμος μας ξέρει, ότι ανεξάρτητα από συνθήκες, θα δώσουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο».