Αντωνιάδης: «Μέχρι στιγμής είμαστε αρκετά καλοί»

Ο βοηθός προπονητή του Περιστερίου, Δημήτρης Αντωνιάδης, δήλωσε ότι η ομάδα του είναι αρκετά καλή μέχρι στιγμής, σε πρόσφατη συνέντευξη του στο EOK WebRadio.

Ο βοηθός του Βασίλη Ξανθόπουλου στο Περιστέρι, Δημήτρης Αντωνιάδης, σε συνέντευξη που έδωσε, μίλησε για την πορεία του Περιστερίου σε Ελλάδα και Ευρώπη, το επερχόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα και την κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα του μέχρι και σήμερα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνιάδου όπου αρχικά αναφέρθηκε στην μεγάλη νίκη επί της Σαραγόσα: «Ήμασταν αρκετά “διαβασμένοι” και πολύ καλοί στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και της έντασης με την οποία παίξαμε. Και τα δύο ήταν σίγουρα πολύ σημαντικά για να είμαστε στο παιχνίδι και στο τέλος να το κερδίσουμε κιόλας».

Για το αν τους ήρθε στο μυαλό το αντίστοιχο παιχνίδι με τη Μπιλμπάο στην Α’ Φάση: «Μας ήρθε στο μυαλό, γιατί είχε κάποια κοινά στοιχεία. Ήμασταν στην Ισπανία, ήταν αντίπαλος μια πολύ καλή και ποιοτική ομάδα. Οι ισπανικές έχουν πάντα την ποιότητα και παίζουν σε έναν ρυθμό διαφορετικό απ’ αυτόν που έχουμε συνηθίσει. Αυτά ήταν τα κοινά στοιχεία».

Για το αν η νίκη στο Μπιλμπάο τούς έδωσε παραπάνω κίνητρο ενόψει του ματς με τη Σαραγόσα: «Κάθε τέτοια περίπτωση και παιχνίδι, ειδικά για μια ομάδα σαν τη δική μας, που έχει νέα παιδιά και 2-3 έμπειρους, μας βοηθάει να δούμε κάποια πράγματα και να γινόμαστε καλύτεροι. Ήμασταν πίσω 15-16 πόντους στο Μπιλμπάο και επιστρέψαμε, οπότε αυτή η εμπειρία μάς βοήθησε ώστε προχθές να είμαστε λίγο καλύτεροι σε αυτόν τον τομέα».

Για τα πιθανά περιθώρια βελτίωσης : «Έχουμε κι άλλα περιθώρια βελτίωσης. Αν δεν το λέγαμε αυτό θα ήταν περίεργο, γιατί είναι ακόμα πολύ νωρίς. Έχει περιθώρια η ομάδα να βελτιωθεί σε πολλά σημεία. Στον επαγγελματικό αθλητισμό το σημαντικότερο είναι η νίκη, αλλά σε εμάς δε μετράει πάντα το τελικό αποτέλεσμα. Αναλύουμε την κατάσταση και βλέπουμε πού υπάρχει θέμα. Το ότι κερδίσαμε δε σημαίνει πως ήμασταν τέλειοι».

Για το αν η ομάδα έχει φτάσει το… ταβάνι της: «Δεν το βλέπουμε έτσι. Αυτό που λέει συνεχώς ο Βασίλης Ξανθόπουλος και προσπαθούμε να το κάνουμε είναι ότι, ναι μεν πάντα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί κοιτώντας το μπάτζετ και τους παίκτες που έχεις διαθέσιμους, αλλά πρέπει να προσπαθείς συνέχεια να βελτιώνεσαι και να γίνεσαι καλύτερος. Έχουμε νεαρά παιδιά που σε κάποιους δε μπορείς να δεις το “ταβάνι” ακόμα, οπότε προσπαθούμε συνέχεια να το εξελίσσουμε όλο αυτό. Μέχρι στιγμής είμαστε αρκετά καλοί».

Για το πώς αντιμετωπίζουν το FIBA Europe Cup: «Το αντιμετωπίζουμε όπως ακριβώς αντιμετωπίζουμε και το ελληνικό πρωτάθλημα, με την ίδια σοβαρότητα, γι’ αυτό και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Με αυτόν τον σκοπό πρέπει να πηγαίνεις στα παιχνίδια, αλλιώς είναι δύσκολο να παίζεις στην ένταση που πρέπει. Παίζουμε σε κάθε ματς έτσι, ευτυχώς με πολύ καλούς αντιπάλους, πράγμα που μας βοηθάει και για τη συνέχεια».

Για το επερχόμενο (14/12) παιχνίδι με τον Ολυμπιακό: «Θα μπούμε πάλι με τον ίδιο σκοπό, να προσπαθήσουμε να το “χτυπήσουμε” και να νικήσουμε. Αυτά τα ματς είναι πάντα λίγο διαφορετικά, αλλά αυτό που πρέπει να κάνεις είναι ουσιαστικά να αναγκάσεις τον αντίπαλο να αποδείξει ότι έχει αυτήν την ποιότητα, ότι είναι καλύτερος σωματικά και ποιοτικά. Άμα το αποδείξει και μπορεί να το κάνει, ας κερδίσει το ματς. Αυτό θέλουμε να κάνουμε πάντα με τέτοιους αντιπάλους. Είναι σημαντικό πως καμία ομάδα δεν έχει σκεφτεί να υποτιμήσει το Περιστέρι και αξίζει μπράβο σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας».

Για την κατάσταση του Κώστα Παπαδάκη: «Τώρα έχει μπει σε ένα άλλο κομμάτι της αποθεραπείας, έχει ξεκινήσει σιγά-σιγά. Ελπίζουμε τον επόμενο μήνα, αν όλα πάνε καλά, να τον έχουμε πιο έντονα και στην προπόνηση».