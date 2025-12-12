Βιλντόζα: «Οι οπαδοί της Παρτιζάν και του Αστέρα είναι τρελοί»!

Ο Λούκα Βιλντόζα σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο σερβικό ντέρμπι της Παρτιζάν με τον Ερυθρό Αστέρα και μίλησε για την «τρέλα» του κόσμου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Meridian Sport»:

Για το Παρτιζάν-Αστέρας: «Δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο. Τα σερβικά και ελληνικά ντέρμπι είναι πολύ παρόμοια. Είναι δύσκολο για μένα να τα συγκρίνω. Έπαιξα και στις δύο πλευρές του ντέρμπι της Αθήνας, έπαιξα εναντίον της Παρτιζάν, στη "Χάλα Πιονίρ"είναι κάτι ξεχωριστό. Μια εμπειρία που συμβαίνει μια φορά στη ζωή και θα το συνιστούσα σε κάθε παίκτη. Τώρα, κάθε φορά που βλέπω το ντέρμπι στην τηλεόραση, εύχομαι να ήμουν εκεί... Είναι κάτι που θέλεις να ζήσεις».

Για το αν έχουν διαφορά τα ντέρμπι σε Αδριατική Λίγκα και Euroleague: «Έχω δει τέτοια πράγματα... Αστυνομία παντού, σαν να προετοιμάζεται για πόλεμο. Η καλύτερη ατμόσφαιρα είναι στην Αδριατική Λίγκα όμως. Νιώθω ότι στην Euroleague οι οπαδοί είναι πιο ελεγχόμενοι, αλλά στην Αδριατική Λίγκα είναι καθαρή τρέλα, απίστευτο. Θυμάμαι πόσο καλά ένιωθα παίζοντας αυτά τα παιχνίδια.

Υπήρχε ένα ντέρμπι στη "Χάλα Πιονίρ" και άργησα επειδή δεν μπορούσα να περάσω από την κίνηση. Θυμάμαι ότι βγήκα από το αυτοκίνητο και με σταμάτησε η αστυνομία. Προσπάθησα να εξηγήσω ότι ήμουν παίκτης, δεν με πίστεψαν και μου είπαν να απομακρυνθώ. Προσφέρθηκα ακόμη και να τους δείξω μια φωτογραφία, αλλά δεν πίστεψαν ότι ήμουν εγώ.

Τελικά με άφησαν να περάσω, αλλά μου είπαν ότι ήμουν με την πλευρά της Παρτιζάν. Μπήκα στη "Χάλα Πιονίρ" περνώντας μέσα από τους οπαδούς της Παρτιζάν, προσπαθώντας να κρυφτώ, τρέχοντας... Όλοι αναρωτιόντουσαν πού ήμουν. Χάσαμε στο τέλος, αλλά σκόραρα 25 ή 27 πόντους. Αυτή η ένταση, οι οπαδοί, είναι εντελώς τρελοί».