Πλήρης ο Ηρακλής στο ντέρμπι με τον Άρη

Χωρίς προβλήματα ή απουσίες θα παραταχθεί ο Ηρακλής αύριο κόντρα στον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Ζόραν Λούκιτς υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του και οι κυανόλευκοι θέλουν να δώσουν συνέχεια στο σερί των τριών νικών που έχουν στην Ελλάδα, ενώ μαζί με την Ευρώπη ο Ηρακλής έχει 6/6 στα τελευταία του παιχνίδια. Το Ιβανώφειο θα είναι κατάμεστο, με την ΚΑΕ Ηρακλής να έχει ήδη ανακοινώσει sold out μέσα στην εβδομάδα.

Καραποστόλου: «Να συνεχίσουμε τι καλές εμφανίσεις και νίκες»

Ο συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς, Σωτήρης Καραποστόλου δήλωσε για την αυριανή αναμέτρηση:

«Έχουμε έναν αγώνα στην έδρα μας απέναντι σ’ έναν πάρα πολύ καλό αντίπαλο, που φέτος προσπαθεί να κάνει το βήμα παραπάνω στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Θέλουμε να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις και να επεκτείνουμε το σερί νικών κι αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και το Σάββατο στο γήπεδό μας, έχοντας τον κόσμο στο πλευρό μας, κάτι που αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για να κερδίσουμε».

