Άπαντες παρόντες στον Άρη για το ντέρμπι στο Ιβανώφειο

Με όλους τους παίκτες παρόντες ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο Άρης για το σαββατιάτικο ντέρμπι με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο (13/12, 16:00) για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μοναδική εξαίρεση ο Μπριν Φορμπς, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης τον τελευταίο μήνα με πρόβλημα στο πόδι. Ακόμα, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς θα πρέπει να «κόψει» έναν από τους ξένους της ομάδας (πιθανότατα έναν εκ των Φόρεστερ ή Ίνοκ) για να συμπληρωθεί η εξάδα που απαιτείται για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.

Τσετίν: «Να εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας»

Ο άμεσος συνεργάτης του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, Σερχάτ Τσετίν, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Το ντέρμπι είναι σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Εμείς είχαμε σημειώσει σημαντική πρόοδο πριν από τη διακοπή για τα παράθυρα των Εθνικών Ομάδων και η πρόσφατη νίκη μας επί της Βενέτσια ήταν ένα καθοριστικό βήμα για μας. Ο πρώτος στόχος μας είναι να χτίσουμε μία ομάδα με νοοτροπία νικητή, μία ομάδα με «χαρακτήρα» και δουλεύουμε μέρα και νύχτα γι’ αυτό.

Γνωρίζουμε τα ισχυρά σημεία του αντιπάλου και το νικηφόρο σερί που έχει πραγματοποιήσει και είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για την τακτική που θα ακολουθήσουμε. Ελπίζουμε να εκτελέσουμε το πλάνο μας επιτυχημένα και να εκπροσωπήσουμε τον ΑΡΗ επάξια στον αυριανό αγώνα».

