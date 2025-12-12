Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε sold out για το ματς με τον Παναθηναϊκό

Κατάμεστο θα είναι το «Ulker Sports» στην αναμέτρηση της τουρκικής ομάδας απέναντι στο «τριφύλλι», με τη Φενέρμπαχτσε να ανακοινώνει πως τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν.
Έτσι η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές Ευρώπης στο κατάμεστο «Ulker Sports», κάτι που θα συμβεί και στο παιχνίδι με την Εφές για το τουρκικό πρωτάθλημα (14/12).
SOLD OUT! 💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 12, 2025
14 Aralık Pazar günü 20.30'da Anadolu Efes, 16 Aralık Salı günü ise 20.45'te Panathinaikos Aktor'u konuk edeceğimiz maçların tüm biletleri tükenmiştir! 🙌
Öğrenci tribünü biletleri ilgili maç gününden bir gün önce (13 Aralık Cumartesi Anadolu Efes ve 15 Aralık… pic.twitter.com/gUsKPvvZz3