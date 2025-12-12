Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε sold out για το ματς με τον Παναθηναϊκό

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε sold out για το παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό (16/12, 19:45).

Κατάμεστο θα είναι το «Ulker Sports» στην αναμέτρηση της τουρκικής ομάδας απέναντι στο «τριφύλλι», με τη Φενέρμπαχτσε να ανακοινώνει πως τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν.

Έτσι η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές Ευρώπης στο κατάμεστο «Ulker Sports», κάτι που θα συμβεί και στο παιχνίδι με την Εφές για το τουρκικό πρωτάθλημα (14/12).