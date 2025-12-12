Αβδάλας μετά την τρομερή του εμφάνιση: «Με εμπιστεύτηκε η ομάδα»

Μετά την 30άρα του κόντρα στους Ουέστερν Καρολάινα, ο Νεοκλής Αβδάλας στάθηκε στην εμπιστοσύνη που του έδειξε η ομάδα του.

Ο Νεοκλής Αβδάλας έκανε μία τρομερή εμφάνιση στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ απέναντι στους Ουέστερν Καρολάινα (96-74), τελειώνοντας τον αγώνα με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 33 λεπτά.

Μετά την αναμέτρηση στάθηκε στην εμπιστοσύνη που του έδειξε η ομάδα του, ενώ αναφέρθηκε και στην συνεργασία του με τον Χάνσμπερι.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε μετά το ματς:

«Ήθελα απλά να κερδίσουμε το παιχνίδι. Βγήκα με διαφορετική ενέργεια και έκανα τα πάντα για να κερδίσουμε το ματς. Τα σουτ βρήκαν στόχο και η ομάδα με εμπιστεύτηκε.Τα σουτ έμπαιναν και προσπαθούσα να βρίσκω χώρο για να μπορεί η ομάδα να με βρίσκει. Τα συστήματα, τα σκριν».

Για τον συμπαίκτη του, Χάνσμπερι: «Είμαι πολύ τυχερός που τον έχω συμπαίκτη. Είναι πολύτιμος για την ομάδα. Πολύ έξυπνος και παίζουμε πολύ καλά μαζί και έχουμε πολύ καλή χημεία»