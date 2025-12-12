Ανακοίνωσε sold out με τον Παναθηναϊκό η Φενερμπαχτσέ

Η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR (16/12), αλλά και για το ματς με την Αναντολού Εφές, εξαντλήθηκαν (14/12).

Η Φενερμπαχτσέ έχει δύσκολο πρόγραμμα μπροστά της. Η τουρκική ομάδα θα αναμετρηθεί σήμερα (12/12) με την Μονακό στο «Salle Gaston Medecin» για την 15η αγωνιστική της Euroleague και ακολουθούν τα παιχνίδια με Αναντολού Εφές (14/12, 19:30) και Παναθηναϊκό AKTOR (16/12, 19:45).

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα έχει στο πλευρό της τον κόσμο της, καθώς ανακοίνωσε πως και τα δύο παιχνίδια έγιναν sold out, με τους οπαδούς της να εξαντλούν τα εισιτήρια. Φυσικά, στην ανακοίνωση ευχαρίστησε και τους φιλάθλους της για την στήριξη και την ανταπόκριση.

Η ανακοίνωση: