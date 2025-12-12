Ανακοίνωσε sold out με τον Παναθηναϊκό η Φενερμπαχτσέ

Η Φενερμπαχτσέ έχει δύσκολο πρόγραμμα μπροστά της. Η τουρκική ομάδα θα αναμετρηθεί σήμερα (12/12) με την Μονακό στο «Salle Gaston Medecin» για την 15η αγωνιστική της Euroleague και ακολουθούν τα παιχνίδια με Αναντολού Εφές (14/12, 19:30) και Παναθηναϊκό AKTOR (16/12, 19:45).
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα έχει στο πλευρό της τον κόσμο της, καθώς ανακοίνωσε πως και τα δύο παιχνίδια έγιναν sold out, με τους οπαδούς της να εξαντλούν τα εισιτήρια. Φυσικά, στην ανακοίνωση ευχαρίστησε και τους φιλάθλους της για την στήριξη και την ανταπόκριση.
Η ανακοίνωση:
SOLD OUT! 💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 12, 2025
14 Aralık Pazar günü 20.30'da Anadolu Efes, 16 Aralık Salı günü ise 20.45'te Panathinaikos Aktor'u konuk edeceğimiz maçların tüm biletleri tükenmiştir! 🙌
Öğrenci tribünü biletleri ilgili maç gününden bir gün önce (13 Aralık Cumartesi Anadolu Efes ve 15 Aralık… pic.twitter.com/gUsKPvvZz3