Κρατάει ανοιχτές τις επιλογές του για την επόμενη ομάδα του ο Πολ

Ο Κρις Πολ αποτελεί παρελθόν από τους Κλίπερς, και σε αντίθεση με το καλοκαίρι που ήθελε να πάει στο Λος Άντζελες, κρατάει ανοιχτές τις επιλογές του για τον επόμενο «σταθμό» του.

Ο Κρις Πολ υπέγραψε το καλοκαίρι με τους Λος Άντζελες Κλίπερς ώστε να είναι κοντά στην οικογένειά του και ανακοίνωσε πως αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν της καριέρας του. Ωστόσο, από το πουθενά οι «Κλιπς» ανακοίνωσαν πως θα συνεχίσουν χωρίς τον θρυλικό γκαρντ.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, σε αντίθεση με το καλοκαίρι που ο Πολ ήθελε να πάει μόνο στο Λος Άντζελες, τώρα κρατάει ανοιχτές τις επιλογές του για την επόμενη και τελευταία ομάδα της καριέρας του, ώστε να κλείσει με όμορφο τρόπο το τελευταίο του κεφάλαιο.

Ο 40χρονος θα μπορεί να γίνει trade από την Δευτέρα (15/12), με το μονοετές του συμβόλαιο να αξίζει 3,6 εκατομμύρια δολάρια. Θυμίζουμε πως φέτος είχε κατά μέσο όρο 2,9 πόντους και 3,3 ασίστ σε 14,3 λεπτά στο παρκέ.