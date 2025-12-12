ΠΑΟΚ: Προετοιμασία ενόψει Αμαρουσίου με Ταϊρί και Άλεν

Με τους Μπριν Ταϊρί και Τίμι Άλεν συνεχίζει την προετοιμασία του ο ΠΑΟΚ ενόψει Αμαρουσίου (14/12 13:00).

Η προετοιμασία του Δικεφάλου ενόψει των δύο συνεχόμενων εκτός έδρας αγώνων συνεχίζεται με δύο νέα πρόσωπα να κάνουν την εμφάνισή τους στο PAOK Sports Arena.

Ο λόγος για τους Μπριν Ταϊρί και Τίμι Άλεν, οι οποίοι πήραν μέρος κανονικά στη σημερινή (12/12) προπόνηση υπό τις οδηγίες του Γιούρι Ζντοβτς και μένει να δούμε αν θα βρεθούν στην αποστολή που αναχωρεί αύριο για την Αθήνα.

Το πρόγραμμα του Δικεφάλου στο τέλος του έτους είναι αρκετά απαιτητικό, αντιμετωπίζοντας κατά σειρά Μαρούσι (14/12 13:00) και Σπόρτινγκ Λισαβόνας (17/12 21:30) εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Πανιώνιο (20/12 16:00) πριν ρίξει... αυλαία στο 2025 με την αναμέτρηση στην Καρδίτσα στις 28 Δεκεμβρίου.