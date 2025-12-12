Ο Πέρκινς χαρακτήρισε «δειλό» τον Αντετοκούνμπο για την συμπεριφορά του

Ο Κέντρικ Πέρκινς χαρακτήρισε «δειλό» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον τρόπου που έχει χειριστεί την κατάσταση στους Μιλγουόκι Μπακς.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς είναι αβέβαιο. Ο «Greek Freak» έχει συνδεθεί με διάφορες ομάδες, με τους Νιου Γιορκ Νικς να είναι το φαβορί για την απόκτησή του. Ωστόσο, ο ίδιος μέχρι τώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει δημόσια την θέση του και το τι επιθυμεί για το μέλλον του.

Έτσι, ο Κέντρικ Πέρκινς κατά τη διάρκεια ενός podcast ανέφερε πως ο Έλληνας σούπερσταρ είναι «δειλός»: «Ο Γιάννης είναι δειλός. Δεν θέλει να είναι εκεί και είναι OK. Να βγει να πει πως θέλει ανταλλαγή και ότι έφτασε η ώρα να αποχωρήσει γιατί κουράστηκε».

Ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον, από την άλλη, υπερασπίστηκε τον Αντετοκούνμπο και είπε πως κανείς δεν μπορεί να κρίνει το πώς χειρίζεται την κατάσταση. «Ποιος είσαι εσύ ή εγώ για να πούμε στον Γιάννη πως θα χειριστεί την έξοδο του από μια ομάδα που μαζί της πήρε πρωτάθλημα, βραβεία MVP και βραβείο Finals MVP; Ποιοι είμαστε εμείς που θα του πούμε πως θα το χειριστεί αυτό; Έχουν ομάδα... και εσύ λες «έχω κουραστεί από αυτό». Κανείς δεν δίνει δεκάρα, ο Γιάννης δεν δίνει δεκάρα για το τι έχεις κουραστεί, ούτε πρέπει, με όλο τον σεβασμό» ανέφερε.