ΑΕΚ ενόψει Παναθηναϊκού: «Να σπεύσετε νωρίτερα στο γήπεδο και στο τζάμπολ να είμαστε όλοι μαζί»

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της τόνισε πως συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR και κάλεσε τους οπαδούς της να βρεθούν νωρίτερα στον αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι συνεχίζεται η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό ΑKTOR (Σάββατο, 13/12, 20:30), η οποία θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ,

Επειδή τις τελευταίες ώρες παρατηρείται έντονη κινητικότητα, παρακαλείσθε να σπεύσετε στο γήπεδο νωρίτερα, ήτοι από τις 19:00, προκειμένου για δική σας διευκόλυνση και αποφυγής συνωστισμού, και για να είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στο τζάμπολ της αναμέτρησης.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν αύριο, ανήμερα του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

Τιμή Εισιτηρίου: Από 20 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

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Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ