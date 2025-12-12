Ξεκάθαρη στάση από τους Μπακς: Δεν μπαίνουν σε συζητήσεις για trade του Γιάννη

Παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς δεν μπαίνουν σε διαπραγματεύσεις με καμία ομάδα για ένα πιθανό trade.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς δεν είναι καθόλου βέβαιο. Ο Έλληνας αστέρας έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες και δεν αποκλείεται να αποχωρήσει μέσω trade από τα «Ελάφια».

Ωστόσο, παρά τις φήμες, σύμφωνα με τον Μπρετ Σιέγκλ του «ClutchPoints», οι Μπακς δεν μπαίνουν σε διαπραγματεύσεις για τον «Greek Freak». Μάλιστα, ανέφερε πως η απάντηση που παίρνουν όλες οι ομάδες όταν ρωτούν για το αν είναι διαθέσιμος ο Γιάννης είναι: «Όχι».

Υπογράμμισε πως οι Μπακς δε θα μπουν σε καμία συζήτηση όσο ο Αντετοκούνμπο είναι τραυματίας και δεν κάνει ξεκάθαρο πως θέλει να αποχωρήσει.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με το «ESPN», το καλοκαίρι οι Νικς κινήθηκαν για την απόκτησή του και προσέφεραν μερικά πακέτα, χωρίς να καταλήγουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές. Όμως, παρά το γεγονός πως δεν υπήρξε τότε... λευκός καπνός, η ομάδα της Νέας Υόρκης παραμένει το φαβορί για να είναι ο επόμενος «σταθμός» του «Greek Freak».