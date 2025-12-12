Καμπάτσο: «Επιδιώξαμε τη νίκη μέσω της άμυνας - Υπήρξε αλλαγή νοοτροπίας και έντασης»

Ο Φακούντο Καμπάτσο μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτη επί της Μπασκόνια στάθηκε στην άμυνα αλλά και στις αλλαγές που υπήρξαν μετά τη διακοπή.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Μετά τη διακοπή, υπήρξε μια αλλαγή στην ένταση και μια αλλαγή στη νοοτροπία. Επιδιώξαμε τη νίκη μέσω της άμυνας. Γνωρίζαμε ότι δεν παίζαμε άσχημα στην επίθεση, αλλά στην άμυνα ήμασταν πίσω από αυτούς όλη την ώρα. Θέλαμε να είμαστε επιθετικοί και αυτοί έπαιξαν πιο αδέξια. Στην επίθεση, συνεχίσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας».

Για την αυτοπεποίθηση: «Είναι φυσιολογικό να ξεκινήσαμε έτσι μετά από τόσες αλλαγές. Είμαστε ακόμα σε μια διαδικασία. Εμείς, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, γνωρίζουμε ότι πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Είμαστε υπομονετικοί. Παίζουμε καλό μπάσκετ τώρα, αλλά υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και αυτή είναι η πορεία που ακολουθούμε».