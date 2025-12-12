Κάτας για την επιστροφή στο Ισραήλ: «Ξεχωριστό για εμάς, συγκινήθηκα»

Ο Όντεντ Κάτας μετά τη νίκη της Μακάμπι Τελ Αβίβ κόντρα στην Βιλερμπάν στάθηκε στην επιστροφή της ομάδας του στο Ισραήλ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κέρδισε με 92-84 την Βιλερμπάν, με την «ομάδα του λαού» να επιστρέφει στο Ισραήλ μετά από περίπου δύο χρόνια.

Μετά τον αγώνα, ο Όντεντ Κάτας στις δηλώσεις του δε στάθηκε τόσο στα όσα έγιναν στο παρκέ αλλά στο γεγονός πως επιτέλους αγωνίστηκε η Μακάμπι ξανά μπροστά στον κόσμο της.

«Απόψε δεν ήταν το θέμα το μπάσκετ. Ήταν πολύ ξεχωριστό για εμάς, πολύ συγκινητικό. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο είναι χαρούμενοι, όλοι όσοι έχουν σχέση με τον σύλλογο. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για εμάς. Ζήσαμε ξανά αυτή την τρελή και υπέροχη ατμόσφαιρα, παίζοντας μπροστά στους οπαδούς μας τον αγώνα της Euroleague. Πήραμε τη νίκη, δεν ήταν σπουδαίο μπάσκετ, αλλά ένιωσα ότι με συγκίνησε. Ήμουν πολύ συγκινημένος τις τελευταίες μέρες, περιμένοντας αυτόν τον αγώνα, και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο ίσχυε και για τους παίκτες. Ήμασταν κάπως ανήσυχοι, ήμασταν αγχωμένοι, αλλά βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε» ανέφερε.