Σκαριόλο: «Κάναμε σοβαρό παιχνίδι - Η δομή του ρόστερ απαιτεί ομαδικό παιχνίδι»

Μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Μπασκόνια, ο Σέρτζιο Σκαριόλο τόνισε πως θέλει οι παίκτες του να παίζουν ομαδικά και υπογράμμισε πως έκαναν μία σοβαρή εμφάνιση.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ήταν μια σημαντική νίκη. Δεν ήταν εύκολο. Κάναμε ένα σοβαρό παιχνίδι, με σκαμπανεβάσματα. Πρέπει πάντα να προωθούμε όλους τους παίκτες, γιατί πιστεύουμε ότι όλοι μπορούν να μας βοηθήσουν καθοριστικά σε κάθε παιχνίδι αλλά και μακροπρόθεσμα».

Για την Μπασκόνια: «Η Μπασκόνια έχει δύο εξαιρετικούς σουτέρ που βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα αυτή τη στιγμή. Αμυνθήκαμε πολύ καλά, αλλά παρόλα αυτά, μας έβαλαν 42 πόντους. Είναι αλήθεια ότι μειώσαμε κάπως τα ποσοστά του Λουβαβού-Καμπαρό, αλλά ο Χάουαρντ ήταν απίστευτος, αν και τον έχουμε δει να κάνει τέτοια πράγματα και σε προηγούμενες σεζόν. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στη Μπασκόνια. Παίζουν καλά και ο Γκαλμπιάτι κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχει ένα πολύ καλό ρόστερ με τις προσαρμογές που έχει κάνει».

Για το ομαδικό παιχνίδι: «Η δομή της ομάδας μας το απαιτεί. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά στην επίθεση και στην άμυνα. Άλλες ομάδες ευδοκιμούν χάρη στην έμπνευση που τους δίνουν αυτά τα γρήγορα σουτ. Εμείς όμως έχουμε διαφορετική δομή. Πρέπει να επιλέγουμε τα σουτ μας με σύνεση, να δημιουργούμε πλεονεκτήματα και να πασάρουμε καλά την μπάλα».