Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Μεγάλη νίκη για τους Μπακς κόντρα στους Σέλτικς

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων του ΝΒΑ που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/12).

Οι Χιούστον Ρόκετς κατάφεραν να πάρουν το ντέρμπι με τους Λος Άντζελες Κλίπερς (115-113), ενώ από την άλλη οι Μιλγουόκι Μπακς δε δυσκολεύτηκαν να κερδίσουν τους Μπόστον Σέλτικς με 116-101.

Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς έκαναν... ό,τι ήθελαν ενάντια στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (143-120) και ρτέλος οι Ντένβερ Νάγκετς με «περίπατο» πανηγύρισαν τη νίκη κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς με 136-105.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Χιούστον Ρόκετς - Λος Άντζελες Κλίπερς 115-113

Μιλγουόκι Μπακς - Μπόστον Σέλτικς 116-101

Νιου Ορλίνς Πέλικας - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 143-120

Σακραμέντο Κινγκς - Ντένβερ Νάγκετς 105-136