Οι Νάγκετς του Γιόκιτς διέλυσαν τους Κινγκς (vid)

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν 136-105 των Σακραμέντο Κινγκς.

Σαρωτικοί ήταν οι Νάγκετς στο Σακραμέντο, επικρατώντας άνετα με 136-105 των Κινγκς, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 18-6. Αντίθετα, οι «βασιλιάδες» συνεχίζουν τις χαμηλές πτήσεις, μένοντας στο 6-19. Αυτή ήταν η 11η σερί εκτός έδρας νίκη για την ομάδα του Ντένβερ, που αποτελεί ρεκόρ, ενώ για 9ο παιχνίδι φέτος είχαν φτάσει την 100άρα από την τρίτη περίοδο.

Ο Λούκα Γιόκιτς ήταν εντυπωσιακός και ασταμάτητος για μια ακόμη βραδιά, με 36 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Ουάτσον σημείωσε 21 πόντους. Από τους Κινγκς, ο Μονκ πέτυχε 18 πόντους και ο Ουέστμπρουκ είχε 17 πόντους.

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