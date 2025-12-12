Περίπατος των Πέλικανς απέναντι στους Μπλέιζερς

Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς με κυριαρχική εμφάνιση πήραν μεγάλη νίκη απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 143-120

Οι γηπεδούχοι επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους, με τους Πέλικανς να είναι καταιγιστικοί στο δεύτερο ημίχρονο, για να φτάσουν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη.

Η ομάδα από τη Νέα Ορλεάνη, πανηγύρισε έτσι την 4η νίκη της στην σεζόν, έχοντας πλέον ρεκόρ 4-22, ενώ οι Μπλέιζερς έπεσαν στο 9-16 και έχασαν ακόμη περισσότερο έδαφος στη μάχη για το play in.

Ο Τρέι Μέρφι με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο πρωταγωνιστής των Νιου Ορλίνς Πέλικανς, με τον Ντένι Αβντίγια να ξεχωρίζει για τους Μπλέιζερς έχοντας 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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