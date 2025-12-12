Οι Ρόκετς πήραν το... θρίλερ κόντρα στους Κλίπερς

Οι Χιούστον Ρόκετς δυσκολεύτηκαν αρκετά από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, επικρατώντας με 115-113.

To ματς ήταν ντέρμπι από το ξεκίνημά τους, με τις δύο ομάδες να κλείνουν το πρώτο δωδεκάλεπτο στην ισοπαλία (29-29), με τους Κλίπερς να κάνουν επί μέρους 22-25, στην δεύτερη περίοδο για να πάνε στο ημίχρονο με προβάδισμα τριών πόντων (51-54).

Οι Ρόκετς στο δεύτερο μέρος, ισορρόπησαν και έκαναν την αντεπίθεσή τους, με τους γηπεδούχους να πατούν το γκάζι στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, για να ανατρέψουν το σκορ και να πάρουν τη νίκη, που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 16-6.

Oι Κλίπερς, είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν στο φινάλε, όμως στην επαναφορά της μπάλας ο Μπατούμ πάτησε την γραμμή, με τους «Κλιπς», έτσι να γνωρίζουν την ήττα, έχοντας πλέον ρεκόρ 6-19.

Ο Αλπερέν Σενγκούν με 22 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ίβιτσα Ζούμπατς να ξεχωρίζει για τους Κλίπερς με 33 πόντους και 7 ριμπάουντ.

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