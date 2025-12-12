Οι Μπακς «διέλυσαν» τους Σέλτικς και επέστρεψαν στις νίκες

Οι Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην σύνθεσή τους, επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα, επικρατώντας των Μπόστον Σέλτικς με 116-101

Τα «Ελάφια» δεν είχαν στην διάθεσή τους τον Έλληνα σούπερ σταρ που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν ξεκίνησαν καλά την αναμέτρηση αφού βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 29-35 στην λήξη της πρώτης περιόδου.

Οι Σέλτικς συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, κλείνοντας το ημίχρονο με προβάδισμα εφτά πόντων (60-67), όμως στο δεύτερο μέρος οι Μπακς βγήκαν στο παρκέ μεταμορφωμένοι.

Οι γηπεδούχοι έκαναν επί μέρους 27-13 στην τρίτη περίοδο και πήραν τα ηνία του αγώνα (87-80), συνεχίζοντας την κυριαρχία τους και στην τέταρτη περίοδο, φτάνοντας με άνεση στη νίκη, που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 10-15.

O Μπόμπι Πόρτις με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των Μπακς, με τον Τζόρνταν Ουόλς να ξεχωρίζει για τους Μπόστον Σέλτικς, έχοντας 20 πόντους και 8 ριμπάουντ.

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